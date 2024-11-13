新住民家庭教育法令宣導　邀泰國移民分享有趣文化

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程 。（圖／第一服務站提供)

記者陳崑福／高雄報導

來自泰國的娜緹雅在臺居留已逾20年，她目前是新住民語言教學支援人員兼移民署多元文化講師。移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(13)日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請娜緹雅擔任講座，分享有趣的泰國文化，同時服務站也宣導新住民培力計畫，鼓勵新住民勇敢築夢。

娜緹雅表示，泰國是臺灣人最喜歡旅遊的東南亞國家之一，目前臺灣學習泰語的人很多，泰語是五聲音階語言，屬於加泰（Ka-Tai）語言組合，包括緬甸的「善」（Shan）和「昆」（Khun）以及越南的「托」（Tho）。而聽不懂泰語沒關係，大部分的泰國人會說英文，朋友見面打招呼可合掌說聲「沙娃滴卡」，這種合掌問候禮儀在泰語稱為「威」（Wai），到泰國只要學會這一招，保證您一路暢行無阻！

課程中移民署也特別宣導「第11屆新住民及其子女築夢計畫」，該計畫協助新住民及其子女完成夢想，以推展多元文化並落實反歧視精神，即日起至今年11月25日止，開始受理報名，該活動資訊可至移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網「培力就業」專區瞭解，或撥打專線：02-23889393#2371洽詢，歡迎新住民家庭踴躍參加。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署自110年開辦新住民多元文化人才培訓計畫，迄今已培育出92名優秀的多元文化人才種子講師，投入各縣市服務站推廣多元文化的宣導行列，擔任多元文化的橋樑並拉近各族群間距離，歡迎更多新住民及其子女一起加入宣導的行列。此外，新住民如有生活適應方面的問題，可運用外來人士在臺生活諮詢服務熱線「1990」或至移民署各服務站洽詢移民輔導資源。