對隔壁人妻「大露生殖器」！男鄰居惹毛對方尪　活活被砍死

▲死者朝女鄰居露鳥，引發對方丈夫不滿，被活活砍死。（圖／77 Kaoded）

記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府發生一起砍人凶殺案，而死者則是一名摩托車計程車司機。嫌犯聲稱，死者故意在他的妻子面前露出自己的生殖器並猥褻她，一怒之下才會將對方刺死。被害人被發現時全身是血倒在路中央，且已經沒有生命跡象，全身則有2處穿刺傷。

根據77 Kaoded報導，這起兇殺案發生於12日，45歲死者Sommai被發現全身是血倒在路中央，他的友人隨即通報警消。暖武里邦庫艾警察局接獲報案後前往案發現場，發現倒地Sommai，但是早已回天乏術。

警方在現場發現，血跡一路從Sommai倒地之處延伸至他居住的公寓，約有10多公尺之長，因此判斷他可能是在公寓遇害，一路逃到路上，試圖向鄰居求救，最終倒地身亡。

Sommai的左臂和胸口各中一刀，傷勢嚴重，幾乎刺穿，並且血流如注。Sommai的40歲友人Suriyan指出，嫌犯是死者的鄰居，名叫Thanaphat。Sommai住在公寓1樓，而嫌犯Thanaphat則是和28歲妻子Supaporn一起住在公寓2樓。

報導指出，死者Sommai被人發現11日晚間向女鄰居Supaporn暴露自己的性器官，還猥褻對方，雙方因此發生爭執。而Thanaphat不滿死者猥褻自己的妻子，一怒之下持刀砍殺對方。

死者受傷後曾試圖逃跑，但卻在路中倒地。最初報案的友人發現後，雖然隨即趕往現場試圖幫助他並通報警消，但是最終仍未能挽回他的性命。

28歲女鄰居Supaporn則表示，11日晚上她原本和妹妹約好要見面，沒想到出門時，Sommai卻突然向她裸露下體，讓她十分害怕，於是將此事告知丈夫，丈夫Thanaphat得知後非常憤怒。

Supaporn隨後便照常出門，沒想到返家後便看見丈夫持刀離開，但對方並未向她解釋要做什麼。目前，Thanaphat仍在逃亡中，警方仍在持續搜索他的下落。

