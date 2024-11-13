　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

住在高雄的21歲王姓女子日前在閨蜜邀約下，從小港機場飛往泰國隨即失聯，王女父親7日突然收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制，趕緊報案求助。不過，詭異的是，從王女住家監視器發現，她前往機場時，身上沒帶任何大型行李，身穿短袖熱褲，一身輕便就出發，目前警方已依人口販運案件積極追查。

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲王女出國失聯7天，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝光　沒帶行李搭車衝機場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼當天下午，王女（左）被閨蜜（右）載返家，但約6分鐘隨即坐上計程車離開。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝光　沒帶行李搭車衝機場。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，王姓正妹與男友同住在高雄前金區，在閨蜜的邀約下，她6日下午5點多從小港機場搭機前往泰國。王女住家監視器也拍下她出國前的最後身影，當天下午3點12分，身穿短袖熱褲的王女先是由閨蜜騎車載返家，隨即搭電梯上樓。

約6分鐘後，王女隨即下樓，但詭異的是，要出國的她一身輕便，身上沒帶任何行李，僅背著一個斜背包，就與閨蜜一同搭上計程車出發機場。

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝光　沒帶行李搭車衝機場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼21歲正妹出國前，被監視器拍下，沒帶行李一身輕便離開住家。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝光　沒帶行李搭車衝機場。（圖／記者吳世龍翻攝）

王女抵達泰國後疑似直接被接走，過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，但就此之後音訊全無。王女父親7日則收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，要求支付7萬元美金才放人。之後他透過管道得知，女兒已被帶往緬甸某園區，趕緊報警求助。

新興分局證實此事表示，今日接獲屏東縣單一窗口轉入通報，該女子父親報案失聯。經調查，失聯王女11月6日下午搭機出境前往泰國曼谷，目前已聯繫家屬並依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

陽明獲聯合太平洋鐵路「永續發展合作夥伴獎」　彰顯永續作為

快訊／人員與抽油設備都已吊掛上「鈺洲啟航輪」　估未來三天可抽油

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

從警11年碰毒毀前途！嘉義31歲劣警「口罩遮爛臉」

老婆做八大暈船2客人「他1日3次以上」

單車男穿越縣道被撞　又被2車輾過慘死

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

台中+27處科技執法！名單公布

台中「猛鬼樂園」女屍　死於心肺衰竭

快訊／桃園「義消副小隊長」民宅摘蜂窩！遭虎頭蜂攻擊亡

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

婦被騙拿房扺押失千萬　退休金也沒了

更多熱門

相關新聞

越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅！高市府下架回收

越南黑胡椒殼也驗出蘇丹紅！高市府下架回收

高雄市衛生局啟動「咖哩稽查專案」擴大抽驗，結果查獲「浩順貿易有限公司」自越南進口的黑胡椒殼檢出蘇丹色素四號，下游已製成產品黑胡椒粉840公斤。目前已下架回收824.76公斤，含產品及原料總計下架回收2846.96公斤。

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

高雄小貨車半路火燒車！駕駛驚逃命

高雄小貨車半路火燒車！駕駛驚逃命

對隔壁人妻「露鳥」！他被對方尪砍死

對隔壁人妻「露鳥」！他被對方尪砍死

新住民家庭宣導　泰國移民分享有趣文化

新住民家庭宣導　泰國移民分享有趣文化

關鍵字：

失蹤高雄人口販運泰國勒索

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面