被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

住在高雄的21歲王姓女子日前在閨蜜邀約下，從小港機場飛往泰國隨即失聯，王女父親7日突然收到勒索簡訊才得知女兒遭到控制，趕緊報案求助。不過，詭異的是，從王女住家監視器發現，她前往機場時，身上沒帶任何大型行李，身穿短袖熱褲，一身輕便就出發，目前警方已依人口販運案件積極追查。

▲王女出國失聯7天，當天被拍下一身輕便從住家出發。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼當天下午，王女（左）被閨蜜（右）載返家，但約6分鐘隨即坐上計程車離開。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，王姓正妹與男友同住在高雄前金區，在閨蜜的邀約下，她6日下午5點多從小港機場搭機前往泰國。王女住家監視器也拍下她出國前的最後身影，當天下午3點12分，身穿短袖熱褲的王女先是由閨蜜騎車載返家，隨即搭電梯上樓。

約6分鐘後，王女隨即下樓，但詭異的是，要出國的她一身輕便，身上沒帶任何行李，僅背著一個斜背包，就與閨蜜一同搭上計程車出發機場。

▲▼21歲正妹出國前，被監視器拍下，沒帶行李一身輕便離開住家。（圖／記者吳世龍翻攝）

王女抵達泰國後疑似直接被接走，過程中曾聯繫男友指「一直被轉車、前後都有人拿槍跑不掉」，但就此之後音訊全無。王女父親7日則收到一封不明簡訊告知，女兒人在泰國，護照、手機已經被沒收，要求支付7萬元美金才放人。之後他透過管道得知，女兒已被帶往緬甸某園區，趕緊報警求助。

新興分局證實此事表示，今日接獲屏東縣單一窗口轉入通報，該女子父親報案失聯。經調查，失聯王女11月6日下午搭機出境前往泰國曼谷，目前已聯繫家屬並依程序通報外交部緊急協尋中心協尋在案，後續將報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。