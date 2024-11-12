逼情婦11歲兒看「媽媽性愛片」！他遭孕婦持扳手痛毆　險喪命

▲泰國警方逮捕一名涉及謀殺未遂的孕婦。（圖／第三頻道）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府警方11日逮捕一名涉嫌謀殺未遂的孕婦。該名女子與現任男友共謀攻擊前男友，險些致命。而女子被逮後則稱，是因為被害人將兩人交往期間的性愛片傳給11歲兒子看，導致兒子身心受創，一氣之下才會和現任男友一同毆打對方。

根據《第三頻道》報導，32歲受害男性7月向警方控訴稱，28歲前女友Suphattra和對方的現任男友Not攻擊他，企圖將他殺害。被害人供稱，Suphattra用扳手多次毆打他，而Not則是持續攻擊，直到他失去意識。

警方獲報後持續追查兩人行蹤，並發現Not早已因涉及毒品案件被逮捕入獄，而Suphattra則躲藏在春武里府的一間出租房間內。警方11月11日成功逮捕Suphattra，而她卻已經懷孕5個月。Suphattra被逮後坦承犯行，但她聲稱，原以為只會被控傷害罪，沒想到罪名卻升級成「謀殺未遂」。

Suphattra向警方供稱，是因為被害男子先隱瞞已婚身分與她交往，被發現後，自己決定分手，對方不滿因此報復。根據調查，被害人因不滿被甩，懷恨在心，於是將他與Suphattra交往期間所拍攝的私密性愛片傳送給Suphattra的11歲兒子。Suphattra的兒子看到母親的性愛片後，過於震驚，甚至害怕落淚，身心受創。

不僅如此，被害人還曾經開車撞向Not的車子，因此Not也決定加入報復計畫。兩人隨後找到機會向被害男子施暴，持續毆打他，使其昏厥受傷。