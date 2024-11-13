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快訊／新北工地意外！工人跌落地下室　大腿骨折變形急送醫

▲▼ 捷運路一處工地發生意外 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 捷運路一處工地發生意外 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市三重區捷運路上一處工地今天中午發生工安意外，一名60多歲工人不明原因跌落地下室，大腿變形骨折，附近同事見狀，趕緊報警求助，警消獲報到場，立刻為他救治，勞工局後續也到場做檢查，詳細事發原因仍待進一步調查。

這起事件發生在12時許，黃男(60歲)當時正在進行地下室工程，準備返回地面時，突然踩空不慎掉落，跌坐在地下室，警消獲報後，消防人員使用器具將他救出，他右大腿骨折，警消合力將黃男送醫診治。

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