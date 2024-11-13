快訊／新北工地意外！工人跌落地下室　大腿骨折變形急送醫

新北市新店區中正路昨晚（12日）發生死亡車禍，81歲許姓男子騎乘腳踏車行經事故地點時，遭後方行駛在內側車道的計程車撞擊，當場倒地不起。警消趕抵現場時，許男已無呼吸心跳，送醫搶救後雖一度恢復生命跡象，但仍因傷勢過重於13日3時38分許宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查。