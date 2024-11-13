陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」啟動A股上市進程

▲「摩爾線程」大模型智算加速卡MTT S4000。（圖／翻攝摩爾線程）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產GPU獨角獸企業摩爾線程近日在北京證監局辦理了輔導備案登記，正式啟動A股上市進程，輔導機構為中信證券股份有限公司。

根據官網資料，摩爾線程以全功能 GPU 為核心，致力於向全球提供加速計算的基礎設施和一站式解決方案，為各行各業的數智化轉型提供AI計算支持。

摩爾線程是中國大陸唯一在B端和C端均有佈局的國產GPU企業，其晶片採用MUSA架構，集成AI計算加速、圖形渲染、視頻編解碼、物理仿真和科學計算四大引擎。

業內人士認為，隨著計算範式的改變，融合了圖形和AI計算的GPU已經成為主流通用算力，廣泛賦能人工智能、自動駕駛、數字孿生、具身智能等前沿行業。

在上述背景下，針對大模型訓練，摩爾線程落地了全國產的千卡智算集群，並推出了自有的萬卡集群方案，目前在大陸AI晶片屬於第一梯隊。

此外，摩爾線程2022年推出國產遊戲顯卡MTT S80，被譽為「國產遊戲第一卡」，也是大陸唯一可以支持DirectX 12的消費級顯卡。公開訊息顯示，摩爾線程的客戶包括頭部運營商、大型國有銀行、大模型創業公司等。

摩爾線程的創辦人兼CEO為張建中，他曾擔任輝達的全球副總裁、中國區總經理，在GPU產業深耕近二十年。