白牌司機暱名「獨角獸」販毒　超商送貨還有貼心售後服務

▲台中一名毒犯暱名獨角獸販毒，利用超商送貨，售後還關心滿意度，隨時調整毒品濃淡。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲葉姓男子除了是白牌司機之外，還暱名「獨角獸」在Line販賣安非他命和毒品咖啡包，為避免交易時被抓，利用超商代送包裹送貨，過幾天再詢問藥腳爽不爽，不爽，下次調整濃度，因此深得藥腳喜愛，台中警方跟蒐2個月，多次從超商一路尾隨到葉嫌住處，日前拂曉出擊趁睡夢中逮捕，目前已遭起訴並羈押。

台中市刑大偵五隊接獲線報指稱葉嫌有販賣安非他命、毒品咖啡包，經跟蒐發現，葉嫌在通訊軟體以「獨角獸」為暱稱，並使用絢麗的獨角獸照片當頭貼，一接獲買主訂單，先在家裡進行分裝，然後到超商以寄送包裹方式，送到對方手上，藉此躲避警方追查。

葉嫌強調售後服務，還會詢問藥腳使用後感受如何，如果不爽，下次就調整濃度，直到客人滿意為止，葉嫌自以為沒有和藥腳見面交易，天衣無縫，不會遭發現，不料警方早已跟蒐多時了。

警方日前清晨上門搜索，在租屋處查扣安非他命5包（毛重3.54公克）、毒品咖啡包3包、錠劑一批（含第三、四級毒品成分）、手機、果汁粉、研磨機、封口機、電子磅秤等，全案依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，不但經檢察官偵結起訴，也被法院裁定並羈押。