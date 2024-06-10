陸科技獨角獸破產清算　「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

▲曾為大陸科技業明星獨角獸企業的柔宇科技近日遭法院裁定進入破產清算。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

曾為大陸科技業獨角獸的柔宇科技近期被法院裁定受理破產清算案。柔與科技在2018年推出全球首款柔性摺疊螢幕手機，市場上曾被估值高達435億元人民幣（約1945億元新台幣），還試圖在科創板上市，不過，隨著公司業務缺乏突破性進展，在2021年2月撤回上市申請，財務狀況也持續不佳，最終走上破產清算一途。

▲柔宇科技推出的柔性摺疊螢幕手機。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，（大陸）全國企業破產重整案件信息網顯示，6月6日，深圳市中級人民法院發佈公告稱，已於2024年5月15日裁定受理柔宇科技破產清算一案，並指定廣東華商律師事務所為柔宇科技管理人。

據了解，柔宇科技創辦人兼董事長劉自鴻曾被外界稱為「天才少年」，1983年出生，2000年高考以江西撫州市理科第一名之姿考進北京清華大學電子工程系並完成本科和碩士研究生學業。劉自鴻2006年赴美國史丹佛大學電子工程系攻讀博士學位，不到三年的時間便順利完成博士論文答辯。

劉自鴻29歲時和合作夥伴在深圳共同創立柔宇科技，主攻柔性顯示螢幕及傳感器，當時，柔宇科技曾自稱是大陸唯一一間沒有採用國外主流固定曲面顯示技術路線的企業，此後，柔宇科技在2014年發表全球最薄僅0.01公釐厚的彩色柔性顯示螢幕，引起外界關注。

柔宇科技近年除財務出現危機，市場風評也不佳，多次被爆出欠薪。柔宇科技在2024年5月28日主動澄清外界疑慮稱，「核心技術源自國外，不是自主原創」；「產線良率低，設備落後，無法量產」；「技術落後，所以沒有大客戶，只做嘩眾取寵的樣品」等言論皆為不實言論。

柔宇科技強調，無論申請上市與否，公司始終在竭盡全力尋求更好的發展，負責任地面對所有挑戰和困難，從未躺平或主動申請破產。