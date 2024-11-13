英藥廠AZ執行長首談大陸高管遭拘留：將配合調查

▲英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）中國區總裁王磊日前遭到拘留。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

當地時間11月12日，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長索西歐（Pascal Soriot）首次對外公開回應該公司中國區總裁王磊被拘留事件。索西歐表示，公司對事件高度重視，將配合官方調查，而王磊正在與律師討論，公司不掌握關於案件的新資訊。

綜合《第一財經》與《澎湃新聞》報導，10月30日晚間，阿斯特捷利康發布王磊正在接受調查的消息。11月6日，阿斯特捷利康臨時召開投資人會議，披露王磊「已被拘留」的最新進展，不過強調目前大陸有關部門僅對公司高管個人進行調查，並不涉及公司業務。

據阿斯特捷利康在11月6日投資人會議上最新披露的消息，目前除了王磊之外，公司還有兩名現任高管和前任高管正在接受調查，調查涉及藥品從香港運往中國大陸的非法進口。

索西歐在11月12日第三季財報發布後一場面向投資者和分析師的線上會議中，主動提及近期風波，他表示：「我們非常重視中國市場的問題，正在採取措施進一步加強合規性。」

不過，索西歐否認阿斯特捷利康總部對合規缺乏監督。他稱，該公司在大陸擁有超過1萬6000名員工，不幸的是有些人會受到「誘惑」，以最大化實現銷售額。

索西歐還指出，目前阿斯特捷利康已加強了其在大陸200多人的合規團隊，並引入了駐地合規官，使用人工智慧審查銷售人員的費用報告等，以監控任何不當行為。

索西歐表示，公司並不了解任何調查的細節，如果被要求，將像過去一樣充分配合。「自己和公司都非常重視這件事情，但並不了解很多細節。我們正努力做到盡可能的透明，但目前所掌握的資訊非常有限。」

索西歐也強調，將繼續在大陸開展業務，也將繼續在大陸投資以支持藥物的發現和交付，並竭盡所能支持在大陸的員工。

對於王磊的最新情況，阿斯特捷利康在第三季報中稱，最近王磊被拘留（detained），公司了解到大陸有關部門對公司現任和前任雇員進行了一些個人調查，調查包括醫療保險欺詐、非法藥物進口和個人資訊洩露的指控。「阿斯特捷利康沒有收到任何通知說公司正在接受調查。如有要求，阿斯特捷利康將與中國當局充分合作。」