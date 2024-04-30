男打疫苗永久腦傷！AZ認了恐誘發罕見副作用　患者集體求償40億

實習記者任庭儀／編譯

英國一名男子2021年施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗後出現腦出血症狀，造成永久性腦損傷，藥廠阿斯特捷利康先前矢口否認，近日態度卻發生轉變，首度在法律文件中承認，AZ新冠疫苗在「極罕見」的情況下可能引發血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS）。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，有兩名孩子的父親史考特（Jamie Scott）表示，在2021年4月接種AZ疫苗後，大腦出現血栓和腦出血症狀，導致他無法工作，住院期間醫院發了3次病危通知。如今他被判定有永久性腦損傷（permanent brain injury）， 2023年首度控告阿斯特捷利康，害他平白遭受人身傷害和間接損失。

TTS患者在施打COVID-19疫苗後，可能發生罕見部位的靜脈血栓，同時合併血小板低下，情節嚴重可能導致死亡。目前英國高等法院已受理51起案件，受害者及其親屬求償金額共計高達1億英鎊（約新台幣40億元）。

▲英國一名男子接種AZ疫苗後被判定永久性腦損傷。（圖／達志影像／美聯社）



阿斯特捷利康於同年5月否認史考特的控訴，而今年2月在訴訟文件中辯稱，「AZ疫苗在非常罕見的情況下可能導致TTS，但箇中因果機制仍不清楚。此外，在沒有施打任何疫苗的情況下也可能發生TTS，任何個案都需要專家證明因果關係。」

訴訟代表律師摩爾（Sarah Moore）指出，「阿斯特捷利康花了一年時間，才正式承認他們的疫苗會導致毀滅性血栓，且這一事實已被臨床廣泛接受。然而令人遺憾的是，在這種情況下，政府、阿斯特捷利康及其律師似乎更傾向於鑽漏洞、收更多訴訟費用，而不是認真對待這件事對受害者生活造成的災難性影響。」

阿斯特捷利康則在聲明中回應，病人安全是他們的首要任務，從臨床試驗和真實世界數據來看，AZ疫苗的安全性持續被驗證，且各國監管機構一致認為，接種AZ疫苗的好處大於罕見副作用的風險。