AZ疫苗剛爆副作用！阿斯特捷利康宣布「全球回收」：已經過剩

▲阿斯特捷利康宣布開始回收旗下新冠疫苗Vaxzevria。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英瑞製藥大廠「阿斯特捷利康」（AstraZeneca）7日證實，有鑑於大流行以後的新冠疫苗過剩，該公司目前已開始在全球範圍內回收旗下新冠疫苗Vaxzevria。

據路透社報導，阿斯特捷利康所製造的Vaxzevria新冠疫苗，在疫情期間為世界多國使用。不過，阿斯特捷利康7日卻指出，隨著藥廠們不斷開發針對多種變種新冠病毒的疫苗，市面上可用的更新版疫苗已出現過剩，導致人們對Vaxzevria的需求下降。

▲阿斯特捷利康的AZ新冠疫苗在大流行期間為許多國家所用。（圖／路透）

阿斯特捷利康表示，目前該公司已不再生產或供應Vaxzevria疫苗，並將在全球範圍內回收Vaxzevria疫苗，同時還將撤銷Vaxzevria在歐洲的上市許可。

儘管阿斯特捷利康聲稱公司的相關決定於全球需求有關，但由於阿斯特捷利康此前曾在法庭文件中承認，其疫苗可能導致血栓併血小板低下症候群（TTS）等副作用，引發外界質疑阿斯特捷利康回收疫苗的舉動是否與相關事件有關。

對此，阿斯特捷利康強調，該公司回收疫苗的決定與疫苗副作用無關，只是「這個時間點有點巧合」。據《每日電訊報》報導，阿斯特捷利康已在3月5日提出撤回疫苗的申請，並於5月7日生效。