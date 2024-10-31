AZ中國總裁王磊被調查　疑涉詐騙醫保案

▲AZ中國總裁王磊。（圖／翻攝AZ）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）30日表示，阿斯特捷利康全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查。據陸媒報導，業內推測，王磊可能因為先前的詐騙醫保案被調查。

阿斯特捷利康在其中國官網發文，稱王磊正在中國配合調查，阿斯特捷利康中國在現任總經理的帶領下正常運營。如要求，阿斯特捷利康將全力配合調查。

王磊配合調查的消息傳出後，阿斯特捷利康全球高級副總裁、中國總經理、腫瘤業務總經理賴明隆發表了《致阿斯特捷利康全體中國員工的一封信》，稱公司運營正常，自己也將繼續領導阿斯特捷利康在中國的各項業務發展。

賴明隆的信中也強調，「阿斯特捷利康深耕中國三十多年，是國家和中國醫藥行業發展的受惠者和參與者。希望大家一如既往做好本職工作，我和公司管理團隊將給予大家全力支持。」

阿斯特捷利康未透露調查的細節，但根據《澎湃新聞》報導，不久之前，百濟神州大中華區首席商務官殷敏傳出被監管機構調查；因此，業內普遍認為，王磊與殷敏或因此前的騙保案被調查。

在百濟神州之前，殷敏2006年至2021年在阿斯特捷利康工作了15年，歷任財務總監、歐洲區戰略項目負責人、大中華區合規官、商業及渠道副總裁、香港澳門總經理、中國腫瘤事業部總經理等職位。

2022年1月29日，中國國家醫保局通過官方微信公眾號通報稱，阿斯特捷利康製藥有限公司工作人員涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果騙取醫保基金。中國國家醫保局基金監管司負責人表示，前期根據群眾舉報線索，國家醫保局督促深圳市成立了醫保、公安、衛生健康、市場監管等部門組成的聯合專案組，對案件情況進行深入調查，犯罪嫌疑人已全部被批捕。

對於涉嫌騙保的情況，阿斯特捷利康同一天在官網發出公告表示，違規行為是公司在內部合規檢查中發現，並主動上報協助調查。