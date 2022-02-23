巴西：開始施打100%國產AZ疫苗





▲巴西實現疫苗國產，開始100％施打國產AZ疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）向巴西克魯茲基金會（Fiocruz）轉移技術後，巴西今天開始使用完全在本國境內生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗。

巴西衛生部今天下午舉行一場象徵性儀式，由衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）為民眾接種國產AZ疫苗。

克魯茲基金會生產的疫苗活性藥物成分註冊，今年2月7日獲得國家衛生監督局（Anvisa）批准。

克魯茲基金會表示，目前基金會名下生物技術研究所（Bio-Manguinhos/Fiocruz）已擁有相當於2100萬劑AZ疫苗的國產活性藥物成分，處於不同的生產和品質控制階段。

基金會主席利馬（Nísia Trindade Lima）說，民眾支持接種疫苗是巴西應對COVID-19大流行的核心要素，如果沒有社會的參與，就不可能實現100%的國產疫苗。

國家衛生監督局為批准疫苗活性藥物成分的註冊，評估了可比性研究，證明巴西製造的成分與進口的成分具有相同性能。

衛生監管機構於2021年4月發布新活性藥物成分良好生產規範認證，意味生產線符合保證活性藥物成分品質所需的所有條件。

阿斯特捷利康與克魯茲基金會的技術轉移協議於2021年6月正式簽署。

同年7月，基金會宣稱將在年底交付超過1.6億劑使用進口和國產活性外物成分生產的AZ疫苗，並預計2022年生產1.8億劑100%國產AZ疫苗。

此後，克魯茲基金會不斷生產測試批次，已獲得國產活性藥物成分的授權，但直到今年2月7日才獲得國家衛生監督局批准註冊。

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