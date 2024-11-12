大馬14歲少女「約曖昧對象夜遊」　慘遭3男輪流性侵

▲馬來西亞一名14歲少女遭到多人連續性侵。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名14歲的少女遭一名男性友人誘騙發生性行為，怎知當兩人結束後，屋內卻突然冒出另外2名男子，當場猥褻並輪流性侵少女，凌虐至清晨才將少女載回家。警方目前已經逮捕4名涉案男子，年齡介於20歲至25歲間。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名14歲的少女11日凌晨12時30分與另一名認識約半年的男性友人外出。一開始兩人先騎著摩托車到處兜風，直到當天凌晨2時左右，少女被男子載到一間屋子，並在此發生性行為。

在兩人發生性關係後，屋內卻突然冒出2名陌生男子，2人開始對少女上下其手，隨後輪流性侵。凌晨3時，最初將少女帶到此處的嫌犯，又把少女載到戶外，並逼迫她觀看地下飆車活動，當時2名性侵少女的陌生男子也在場。

約1小時後，少女再次被帶回屋內，沒想到再度遭到3名男子的輪流性侵，直到當天清晨5時，少女才被嫌犯送回家。

警方接獲報案後，迅速採取行動，並逮捕4名涉案青年，嫌犯年齡皆在20至25歲之間。

警方指出，被害人4月通過一名共同友人介紹，認識最初將她帶到屋內性侵的男性嫌犯，而少女並不認識其他性侵犯。犯案地點初步判斷是嫌犯的租屋處，而少女目前已經被送往醫院驗傷並接受檢查。

警方表示，4名嫌犯中，有2人是20歲，另2人分別是24歲和25歲，其中3人來自吉打，另一人來自吉蘭丹。警方目前已將4名嫌犯帶往法庭，申請延長扣留以進一步調查，同時根據刑事法典375（輪奸）條文，調查此案。