「經歷寫主治醫師」有盲點！　醫長文揭內幕：波波自己都怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「波波醫生」近來再掀論戰。百萬網紅Cheap就分享一封醫師來信，信中提到，部分從波蘭畢業的醫師返台後，常刻意突出職場經歷，卻不敢寫學歷，藉此提升專業形象。該醫師呼籲衛福部，公開醫師學歷，讓病患更清楚醫師的背景，以利提升醫療透明度與信任感。

信中指出，有些波蘭醫學院畢業的醫師在台灣工作時，未如實呈現過去的學歷、經歷，並採用較模糊的方式書寫職稱，「像某個波波，她的住院醫師訓練在X醫，但沒有寫主治醫師在哪，所以她並沒有在X醫升主治醫師，院方不敢升她，連她自己也不敢，後來選相對簡單的診所去爽賺；另外，她也沒有提到住院醫師之前，不分科住院醫師在哪裡訓練，甚至更早的實習醫師都沒寫，可能這兩個階段都是去訓練沒那麼扎實、能輕鬆混過關的地方。」

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該名醫師表示，住院醫師的訓練3-5年不等，要洗經歷這幾年撐一下，就能在醫美和診所爽賺自費項目，甚至有些住院醫師訓練是很輕鬆的，「反正醫院也不會讓他升主治醫師殘害醫院，只是缺住院醫師值班而已，有的是大佬關切才塞進去的，但主治醫師就很難了，波波自己也不敢。」

另外，他直言，「在診所當主治醫師，只要有醫師執照就能寫，也不需要去經歷住院醫師訓練，這就是一個大盲點。很多人會寫一大堆診所名字的主治醫師，但其實連住院醫師訓練都沒有，考到執照後，直接去診所的醫美寫主治爽賺。」

不過，醫師也話鋒一轉表示，願意在醫學中心當主治醫師的波波，是相對認真負責的，因為出事大家一定也會學歷審核，既然不怕公審繼續留在醫學中心，肯定有實力，「最後希望大家政府可以公布醫師學歷，大家看醫生時也多關心一下，讓大家都能享受到好一點的醫療品質。」