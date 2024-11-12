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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲不滿退將赴中國唱國歌被砍退俸　嗆「違憲」提案修法刪罰則

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部日前裁罰停領退俸。國防部此舉也引起藍委翁曉玲不滿，翁提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，盼為臧幼俠解套，提案正在連署中。

臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部上月公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

立法院2019年三讀通過《兩岸人民關係條例》，條文明訂，曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。違規者由原服務機關視情節可停止領受五年退休俸50%至100%，情節重大者可全數剝奪退休俸，已支領者也可追回。無退休俸者，則可處200萬元至1000萬元。

翁曉玲則提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除。提案案由指出，相關裁罰已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權之保障。現在也積極尋找在野黨立委連署提案中。

對此，綠委沈伯洋表示，翁曉玲修法方向這跟民進黨提案完全相反，原本條文講妨礙國家尊嚴，這有點空泛，所以這次有綠委提案修法更嚴謹，並把統戰目的活動都概括，沒想到翁曉玲完全反過來要廢掉，這樣以後有退將到中國從事統戰行為如何規範？這不是賣國什麼才是？

綠委洪申翰則質疑，翁曉玲想唱中共國歌想瘋了？這個驚世立委不斷證明，她就是台灣國家安全最大的破口，連守護中華民國尊嚴的法律都要刪除，「朱立倫主席，這是你提名的不分區委員，你同意這是國民黨的立場嗎？」
 

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國防部兩岸關係國民黨翁曉玲退將共諜

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