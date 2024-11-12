台東馬偕重症團隊傳捷報　研究成果在醫學會奪首獎

▲台東馬偕重症團隊傳捷報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院的重症研究團隊在今年的中華民國急診暨重症醫學會年會上奪下首獎，成為全場焦點！他們的研究主題是《鹼性磷酸酶(ALP)在預測ICU鬱血性心臟衰竭患者死亡率中的預後價值》，這項突破性成果，不僅為重症病人的診斷帶來新思路，也再度證明台東馬偕在急重症醫療研究上的實力。

這項研究由心臟內科醫師趙川磊、胃腸科醫師鄭羣翰、醫研科主任蘇珉一和身心科醫師陳紹基一起合作完成，是一次非常成功的跨科研究案例。蘇主任也提到，現在大數據和AI技術越來越進步，全球很多研究團隊都開始使用像 MIMIC-IV 這樣的開放數據庫來做臨床研究。而台東馬偕也計畫在未來繼續推動不同科別的合作，透過大數據來建立更精準的疾病預測模型，讓醫護人員能在臨床上做出更準確的診斷和治療。

在這次的研究中，台東馬偕團隊使用了 MIMIC-IV 資料庫，分析了超過 4,500 名 ICU 心臟衰竭患者的資料。這些數據來自美國的醫療中心，包含超過 20 萬次的住院記錄和 6 萬次的 ICU 病例。藉由這些龐大的數據，團隊發現 ALP 數值的高低能反映病人心衰竭病情的嚴重程度，進一步影響死亡率。

鄭羣翰解釋說，如果病人的 ALP 指數偏高，可能意味著他們的肝臟或骨骼有問題，而這些問題常常伴隨其他風險因素，例如全身炎症、營養不良或慢性病，這些都會提高死亡風險。心臟科的趙醫師也提到，在台東，許多病人就醫不便且高齡病患多，不僅有高血壓、糖尿病等常見問題，還常伴隨肝硬化或肝功能異常。因此，醫護人員如果能及早發現 ALP 異常升高，再配合其他數據分析，就能提早判斷哪些患者需要更多關注，進而改善病人的預後情況。

這項研究不僅幫助醫護人員快速評估重症病患的風險，也能讓患者獲得更符合自身需求的照護方案，為台東的重症心衰竭患者爭取更大的健康保障。