「嗨！出發吧來台東」演唱會11／10繼唱第二晚　近6萬樂迷齊聚

▲近6萬名樂迷齊聚台東海濱公園國際地標聽歌。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

「謝謝台東」 東部秋冬季觀光火起來！「嗨！出發吧來台東」演唱會11月10日繼續展開第二晚演出，近6萬名樂迷在台東海濱公園國際地標齊聚聽歌，兩日合計逾11萬人次到場狂歡，可說是大咖雲集，全都是巨蛋等級的歌手來到台東演出！這週末台東住宿、餐飲都吸引滿滿人潮前來。亞洲舞王羅志祥為台東觀光不遺餘力，在當地品嚐許多美味小吃，在蔚藍海岸邊帶來精彩唱跳表演，率領6位舞者帥氣登台，以〈夠了〉、〈愛瘋頭〉、〈有點愛〉、〈鬧翻天〉舞曲不停歇，舞王魅力炸翻舞台，就是要為台東觀光發聲！



當晚演唱會由流行音樂天王林宥嘉擔任開場重任，才剛結束日本專場演出的他，這次特別來到了台東，透過實際行動力挺：「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光！」他在演出歌單上祭出〈眼色〉、〈自然醒〉、〈兜圈〉、〈誰不想〉帶大家進入專屬迷幻音樂世界，唱到夯曲〈說謊〉時更把麥克風交給全場齊唱，用新歌經典歌一次滿足樂迷。



創作天王吳克群展現音樂才華，特別把歌曲做改編呈現新意，〈愛太痛〉從原先情歌版轉變為電音版、〈沒關係〉則成了搖滾版，在演唱《為你寫詩》時，吳克群更直接脫衣換上為告白「台東」設計的衣服，掀起全場最高潮。他也提到最近發生許多天災，包括多次颱風與地震，台東都首當其衝、遭到重創，這次剛好有緣來到台東演唱，決定把演出酬勞全捐出來，希望可以幫助台東，現場6萬觀眾喊讚，縣長饒慶鈴也特別到後台感謝吳克群的善行與付出，也於臉書寫道：「謝謝吳克群、台東也愛你，捐出演出酬勞幫助台東。」立即有不少人湧入縣長臉書留言感謝。



搖滾天團動力火車飆唱〈忠孝東路走九遍〉、〈當〉，兩首經典K歌旋律一下就讓全場回到那些歲月的音樂時光，萬人大合唱神曲〈我很好騙〉更讓台下男粉絲們唱得撕心裂肺；心靈系歌后萬芳與台東相當有緣，不僅曾在當地Long stay生活、去年還特別舉辦專場演唱會締造秒殺，每次回到台東都有許多在地好友特地組團力挺，她用歌聲演唱〈孩子氣〉、〈模樣〉、〈Love Yourself〉做為最好的祝福，把招牌歌〈新不了情〉作為壓軸獻唱，帶領大家重溫華語金曲的美好年代。



Energy睽違多年聚首合體掀起超高關注，擔任這次演唱會的壓軸卡司，團員們氣勢登場熱唱〈Here I Am〉、〈二次西遊〉立即點燃粉絲等待已久的心情，緊接深情演唱〈某年某月某一天〉、〈分合〉，先前曾與粉絲相約：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲！」天團果然兌現承諾，演出最後一首超夯神曲〈星期五晚上〉，率領8位舞者、與台下串連萬名樂迷，在這美麗的台東一起完成16蹲這最美麗的畫面，演唱會最後以璀璨煙火秀畫下完美句點。