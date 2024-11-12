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登山客身體不適　都蘭所山域巡邏即時救援　

▲民眾身體不適，都蘭所山域巡邏即時救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾身體不適，都蘭所山域巡邏即時救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所執行山域治安訪查勤務時，於11日上午10時許，在台東縣東43縣道五線山區巡邏時，發現一名登山民眾因天氣炎熱而身體不適休息於樹下。副所長劉福瑞及警員鄧宜汶見狀立即上前關心並提供必要協助，充分展現警察主動為民服務的精神，讓民眾感受到警方無微不至的照顧。

當日都蘭所同仁依勤務規劃執行7時至12時的山域治安訪查工作，在巡邏過程中發現46歲的吳姓女士獨自一人疑似因中暑不適而坐於路旁樹下休息。警方見狀立即趨前關心，除了提供飲用水協助補充水分外，也詳細詢問其身體狀況與登山計畫。

考量天氣炎熱，警方特別提醒吳女士，登山活動應做好完善準備，包括防曬措施、充足飲水，以及評估自身體能狀況。同時也告知，若身體出現任何不適症狀，應立即尋求醫療協助，必要時可隨時聯繫派出所請求支援。

成功分局分局表示，近年來登山活動蔚為風潮，轄區內的東43縣道山區因景色優美，常吸引許多登山愛好者前來健行。然而，該路段地形崎嶇，加上天候變化多端，登山客若準備不足，容易發生意外。因此，派出所特別加強山域安全巡邏，並針對不同季節的特性，提醒民眾應注意的安全事項。例如夏季應預防中暑、補充水分，雨季則要留意路面濕滑與坍方風險，冬季更要注意保暖等。

針對山域安全維護工作，分局特別規劃了幾項重點措施：首先是加強山域巡邏頻率，特別是在假日及天氣變化較大的時節；其次是建立完善的通報機制，確保轄區內發生緊急狀況時能夠快速應變；再者是強化員警的山域救援知識與技能，提升處理各類突發狀況的能力。

成功分局分局長龔士哲表示，警察工作除了打擊犯罪、維護治安外，更重要的是主動發現民眾需求並提供協助。都蘭所轄區內的山域路段綿長，地形複雜，警方平日即透過定期巡邏，熟悉轄區地形特性，以便在緊急狀況發生時能夠快速提供協助。同時，也持續加強與山域搜救單位的聯繫合作，建立完整的救援網絡。

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