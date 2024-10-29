管制車輛噪音　嘉義縣免費檢驗非原廠排氣管

▲▼ 改裝排氣管要認證，嘉縣環保局免費檢驗到年底 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為從源頭管制令人困擾的車輛噪音，114年起改裝排氣管認證制度將正式啟動，嘉義縣環保局呼籲裝設「非原廠（改裝）排氣管」的機車車主，應儘速至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄，以利辦理噪音檢測，環保局至年底前提供免費檢測，今113年已協助300多輛機車完成認證。

環保局說，114年起民眾若使用非原廠改裝排氣管，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，將依道路交通安全規則處900至1,800元罰緩；如噪音值超標，將依噪音管制法第26條處1,800至3,600元罰鍰，並通知限期改善。

遏止噪音車擾民及減少交通事故發生，環保局每月偕同嘉義縣警察局、交通部公路總局嘉義區監理所聯合辦理稽查勤務，113年已執行27場環警監聯合稽查，針對噪音車輛檢測97輛、不合格33輛，均依法裁處1,800元以上3,600元以下罰鍰，屬交通違規則有115件，並同時針對民眾陳情路段採聲音照相科技執法取締，守護居家環境安寧。

替換用排氣管噪音檢驗資訊系統網址： https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/