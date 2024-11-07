八字眉牛頭㹴遭棄養！被車撞破腰椎「半身癱瘓」　無助坐橋頭哭號

▲遭棄養牛頭㹴，雖半身不遂已獲愛心認養 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所10月救援一隻坐在路邊哭泣的牛頭㹴母犬，該犬因車禍撞擊造成下半身癱瘓，在路邊哭號時被民眾通報救援。由於犬隻基本生活無法自理，已符合人道安樂標準，但嘉畜所仍不放棄，愛狗人士聽聞消息後馬上收養，讓棄養犬有個溫暖的家，嘉義大學也願意提供免費針灸復健服務。

嘉畜所接獲民眾通報，有一隻狗狗坐在橋頭哭嚎，救援時發現是一隻牛頭㹴母犬，坐著哭泣的可憐模樣令人不捨。附近居民表示，該犬隻疑似遭棄養，近日在竹崎地區遊蕩，沒幾天就遭車禍。

X光診斷結果該犬隻因撞擊導致腰椎破裂突起壓迫，造成下半身癱瘓，被人發現時呈坐姿，經悉心照顧後，下半身已恢復部分知覺，但仍需人工排糞，且須頻繁翻身避免產生褥瘡，此狀況已符合人道安樂標準，但嘉畜所仍不放棄媒合，最終由愛狗人士阿娥姐收養。

嘉畜所長林珮如表示，遭棄養的動物壽命通常不超過兩年，儘管政府和民間動保團體積極推動犬貓絕育，但絕育速度遠遠跟不上民眾棄養速度，問題根源在於民眾動保觀念不足，期望民眾發揮責任心，勿隨意棄養。

認養癱瘓犬的愛媽阿娥姐已照顧動物30多年，收養近40隻殘疾動物，為協助所方誘捕浪犬，還自費製作豐盛料理，讓專案執行效率大增，期盼未來能有更多公私協力成功案例。

阿娥姐說，會願意配合嘉畜所就是因為看到政府的努力，浪犬問題是全民共業，要各方合作才能更有效解決問題，愛狗就不應盲目餵養犬隻，讓浪犬群聚肇事，應將犬隻造成的困擾與危害降到最低，才是真正的動物愛心人士。