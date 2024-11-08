嘉義縣推「犬便不落地」政策　最高開罰6000元

▲▼嘉義縣環保局推動「犬便不落地」，共創宜居環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局重視環境衛生議題，積極推動村里清潔大作戰，112年起更啟動「犬便不落地」宣導活動，解決犬隻排遺污染狀況，結合清潔大作戰及多元宣導方式，提升飼主責任感，倡導正確飼養與清理習慣，創造更乾淨的生活環境。

環保局長期推動「村里清潔大作戰」，至今已有326個村里、16523人共襄盛舉，針對髒亂的街道、空地進行大掃除，但也發現許多飼主未及時清理犬隻在公共場所留下的排遺物，或直接讓犬隻自行在外排大小便，造成環境汙染，因此環保局也將犬隻排遺物列入改善項目。

環保局採線上與線下宣導方式，7月16日至8月31日止舉辦為期1個半月的線上打卡活動，並與嘉義縣寵物用品店合作，讓飼主更關注犬便問題。

線下宣導8月中旬起於番路鄉、鹿草鄉及民雄鄉舉行，結合家畜防治所絕育活動進行犬便不落地宣導，透過益智Q&A互動環節直接與飼主交流，傳遞正確飼養觀念，活動期間也向飼主提供犬便袋，增加飼主自主清理意願。

環保局長張輝川強調，良好的飼主不僅要照顧寵物的居家生活，也要處理寵物造成的環境問題，若未及時清理犬便，將依「廢棄物清理法」處1200元至6000元不等罰鍰。呼籲飼主遛狗時一定要隨手清理犬便，為社區與自己創造更舒適宜居的環境。