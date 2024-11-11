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大陸 大陸焦點 特派現場

陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首亮相　具隱形能力...續航力4000浬

▲大陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首次亮相。（圖／翻攝央視網）

▲大陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首次亮相。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024珠海航展明（12）日將正式揭幕，除外界關注的新式戰機殲-35，還有數款首次公開的各式裝備，其中便包括具備隱形能力的大型無人作戰艇「虎鯨號」。虎鯨號在開幕前便受到中外媒體關注，除主要採用無人作戰模式外，還可搭載無人機、無人潛水器等裝備，實施跨域立體作戰。

▲大陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首次亮相。（圖／翻攝央視網）

《羊城晚報》報導，停靠在無人船演示區的「虎鯨號」格外引人關注，這是「虎鯨號」全球首次公開亮相。據介紹，「虎鯨號」由中國船舶集團研發，是一型具備遠海長時間工作的500噸級無人作戰艇。

公開資訊顯示，「虎鯨號」全稱JARI-USV-A，是由中國船舶集團研發的大型無人作戰艇。「虎鯨號」總長58公尺，型寬23公尺，型深4公尺，續航能力超4000浬，採用三體船體和柴電雙模推進，可獨立或伴隨艦艇編隊實施中遠海作戰，具備超視距火力打擊、防空反導及搜潛攻潛等無人自主作戰能力。

據悉，本屆珠海航展共有13個展館，無人船演示區共有16艘艦艇參展，包括大陸亞光科技、雲洲智能等單位的9艘無人船屆時將進行動態展演，南方海洋科學與工程廣東省實驗室、東莞小豚等單位的7艘無人船則會進行靜態展示。

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