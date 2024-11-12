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台灣被點名！　高盛：川普2.0關稅「亞洲這幾國」要小心

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普競選期間多次表示，要對中國課徵60%關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普在美國大選的勝利，引發對於中國徵收更高關稅的擔憂，但它可能不是唯一面臨困境的亞洲國家。高盛（Goldman Sachs）亞太地區首席經濟學家提爾頓（Andrew Tilton）點名，除了北京，韓國、台灣及越南，都有可能籠罩在關稅威脅的陰霾之下。

CNBC報導，高盛指出，儘管自從川普政府以後，美國對中國的貿易赤字有所下降，但對於其他亞洲國家的貿易赤字卻顯著上升，可能因此遭受更嚴格的審查。

提爾頓表示，「由於川普及一些可能被任命的（內閣）人選，把重點放在減少雙邊貿易赤字」，可能出現一種風險，也就是雙邊赤字迅速擴大，最終導致美國以一種「打地鼠」的方式，對於其他亞洲經濟體徵收關稅。

「在韓國、台灣，尤其越南，已經看到與美國的龐大貿易收益」，韓國與台灣的地位，反映了他們在半導體供應鏈的「優越地位」，越南則是因為貿易從中國轉向而受益。

除此之外，日本及印度對於美國也有貿易順差。其中，日本的貿易順差保持相對穩定，印度則是近年略有成長。提爾頓預測，未來這些亞洲貿易夥伴，可能試圖透過各種手段降低貿易順差，並且「轉移注意力」，例如盡可能把進口轉向美國。

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關鍵字：

中國關稅亞洲國家川普高盛貿易

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