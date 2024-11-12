「挺台參議員」盧比歐將任美國國務卿　預計獲得川普提名

▲佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）長期挺台，預計被川普提名為國務卿。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

CNN、《紐約時報》等各大外媒報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）預期提名佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。53歲的他長期力挺台灣，對中國態度強硬。

根據消息人士說法，川普正在迅速擴充外交與國安團隊，儘管仍可能在正式提出邀請之前的最後一刻改變心意，但似乎已經選定了盧比歐擔任國務卿。事實上，今年競選期間，川普也曾考慮邀請盧比歐作為競選搭檔。

消息人士也透露，川普原本更傾向58歲的前美國駐德大使格雷內爾（Ric Grenell），但在與盧比歐多次通話及交談之後，轉而更傾向對方。其他多名消息人士也向CNN表示，盧比歐已經明確表示，如果職位合適的話，他有興趣加入川普內閣。





盧比歐2010年當選參議員，目前在參議院情報委員會、外交關係委員會任職。他擁有豐富的外交經驗，並在外交政策上採取鷹派立場，尤其對於中國及伊朗態度強硬。

此外，盧比歐也長期挺台，多次在國際舞台上替台灣發聲，包括2020年強調台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAP）等國際組織的重要性，2022年提出《透過實力促進台灣和平法案》，今年稍早也表示，台灣面臨的困境是「生存威脅」，如果川普重返白宮，相信將延續第一任期政策，繼續支持台灣。

不過，川普與盧比歐目前都尚未回應。