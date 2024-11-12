Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節：畫家跳出來真的幫了Ryu

▲Ryu、Yuma近日爆婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

記者曾筠淇／綜合報導

經營YouTube頻道「Ryuuu TV」的異國婚夫婦Ryu、Yuma爆出婚變消息後，Yuma本來發文稱「如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明」，但隨著女畫家、Ryu、Tommy接連發聲，她昨日二度發文，除了道歉，也感謝大家給她溫暖。只是該文一出，大票網友卻不買單。

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Yuma昨日在IG上發文寫道，她上一次發文時，有說過目前仍有工作進行中，不想因為個人的事情造成其他人困擾，因此「我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋」。她和Ryu都還不知道以後的他們會怎麼樣，而她自己的決定，是「如果在今年最後的工作結束之前，Ryu的心沒有回來的我，我就會跟大家說今年結束時我退出Ryuuu TV」。

Yuma表示，關於此事，「我認為不需要把所有發生的事情說出來」，她並非想隱瞞自己所犯的錯誤，只是因為這是他們夫妻倆的問題，但既然事情已經公開，她也承認是她先傷害Ryu。這一年的時間，她充滿罪惡感，覺得背叛了溫柔的觀眾，但隨著幾次的溝通，「感覺我們的關係也因為這樣更緊密了」。

Yuma說，雖然她先犯錯，應該承受這些事情，但她也有軟弱、無法忍受孤單的時候，所以才會在IG、YouTube上透露出來，而她看到觀眾的留言後，也真的被溫暖了。大家在不知道是她先犯錯的情況下，選擇站在她這邊，結果因為她一句「我也是跟大家一樣的心情」，似乎讓更多人對Ryu產生負面印象。

Yuma也提到，因為她透露了孤單寂寞的情緒，所以讓大家覺得「Yuma很可憐」，相信大家知道真相後，會驚訝、憤怒、難過，「讓大家失望，真的很抱歉」。

Yuma最後更說，「本來關於這件是不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰」，或許批評的聲音會繼續，也會有人離開，但事情公開後，還願意給她溫暖的人，真的讓她很感謝，「為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。謝謝，真的謝謝你們」。

貼文曝光後，就有不少網友在Dcard上討論道，「所以說她從頭到尾都想要隱瞞事實啊」、「可以不說細節，但不能讓Ryu背她黑鍋吧」、「用軟弱當藉口，而且看到最後甚至不像道歉文，是給留下來的聖母粉的感謝文」、「現在所有事主都跳出來說明，Yuma跟Tommy也都承認他們偷吃在先了，那些一開始沒搞清楚狀況就胡亂砲轟Ryu的人，要不要一個一個出來排隊道歉呀」、「她說年底前Ryu的心還沒回來的話，這樣乍聽之下好像是男方有錯在先」。

還有網友認為，還好女畫家有發文說清楚，「是啊，如果不是畫家說出來，現在被罵的就是Ryu啊」、「不像道歉文，反而像是指責，超級傻眼，整篇都在怪對方欸，真的要好好謝謝畫家的勇敢，不然照這個腳本，Ryu會很慘」、「認真覺得畫家跳出來講偷情男女這件事真的幫了Ryu，不然照原本劇本，一定一堆人把錯都推到Ryu身上」。