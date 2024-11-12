Ryu「1舉動」形同宣戰？她喊：不是保護是報復　兩派吵翻

▲左至右為Yuma、Ryu、Tommy。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412、ryuuu0409、tomitomi_japan）

記者曾筠淇／綜合報導

經營YouTube頻道「Ryuuu TV」的異國婚夫婦Ryu、Yuma爆出婚變消息後，Ryu與女畫家便建立了一則協作貼文，寫道「大好き」，後來Ryu發文說明來龍去脈時，稱該文是他拿女畫家手機打的。事後就有網友針對此舉動討論，認為Ryu也不是省油的燈。

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11月9日，Ryu與女畫家在IG建立協作貼文，寫道「大好き」（真的很喜歡）。文章一出，引發眾人不滿，女畫家也發文回應。Ryu後來說明，他和Yuma、女畫家的事情，在他一個草率的行為下曝光，「大好き」是他拿女畫家手機打的，但他不會移除文章，因為這是事實，且是他必須面對的。

就有網友在Dcard上，以「Ryuu可憐但不是省油的燈」為標題發文，提到Ryu拿畫家手機公開發文的同時，形同與Yuma宣戰，或許檯面下是Yuma有錯在先，但就檯面上來看，事件爆發的根源是Ryu，假裝讓女畫家爆料、提起Tommy的名字，自己再現身解釋，以維持好男人的形象。

▲Ryu與女畫家建立協作貼文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

因此該網友認為，這不是在保護Yuma，而是報復，她雖然能理解Ryu，的心情，可是把自己包裝成卑微、愛得很深的樣子，她實在看不下去。她也強調，並不是說不能報復，只是「美化」的手法讓她不太喜歡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「報復就報復啊，出軌還怕被報復，還怕被提小王，這麼怕就一開始不要出軌。如果Ryu沒有任何報復心態，我反而會覺得他可悲、看不起他」、「不出來也是Ryu被罵，出來澄清了還是Ryu被罵」、「因為真的太噁心，出軌也忍了，心愛的女人叫自己去嫖也忍了，談好要Ryu承擔也忍了，結果還要在那邊裝可憐企圖公審Ryu，企圖社死男生，一點活路都不給人留」。

也有網友認為，「在尚未曝光期間，隱匿的放閃。不過畫家的自爆到底是不是Ryu故意為之就不曉得了，這是目前兩人都在說謊的部分。雖然被Ryu的字字血淚蓋過去，但我覺得這點很重要耶，完全可以辨明到底是畫家看不下去在搞，還是Ryu真的就是要促成這種局面」、「說著要保護Yuma，請大家不要去罵她，結果一開始就說是自己拿畫家手機打的」、「一手裝大度，另一手發文開噴引戰」、「就是假裝溫柔，實際捅你一刀的報復心態」、「大方承認自己想報復，不要再包裝愛妻保護她的人設，看了好煩」。