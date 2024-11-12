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大陸 大陸焦點 特派現場

老人藥店暈倒無人扶！店員報完警「繼續結帳」惹議　急診醫說話了

大陸一段「老人在藥店倒地，藥店店員卻不扶老人」的監控畫面近日引發輿論關注。（圖／翻攝自微博）

▲店員報警後就繼續結帳，沒為老人提供進一步協助。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一段「老人在藥店倒地，藥店店員卻不扶老人」的監控畫面近日引發輿論關注。影片顯示，安徽宿州蕭縣一間藥店內，一名老人在買藥時突然倒地、抽搐不止；店員未將老人扶起，而是選擇報警，期間還在接待其他顧客。老人倒地約9分鐘後，才有員警進入藥店，為老人提供幫扶，最終老先生不幸離世。

《紅星新聞》報導，該影片長達11分17秒，發布者是老人的女兒。監控畫面顯示，老人於10月31日下午5時10分許，在藥店收銀台結帳期間，突然原地轉圈後倒向一旁，同時伴隨全身抽搐，持續時間長達10多秒。

店員見狀，於下午5時10分41秒拿著手機離開收銀台，並於5時11分左右，從距離老人較近的展示櫃旁走出，但卻未走到老人身邊，而是向相反方向走去，此後消失在監控畫面中；5時12分，店員返回展示櫃旁站立，約30秒後再次離開監控畫面，向相反方向走去；此時老人身體再次抽搐，疑似想掙扎著想站起來。

下午5時13分，老人身體抽搐再次消失。與此同時，一名顧客走入藥店購買藥品，店員來到監控中的收銀台為其結帳。此後，老人便一直躺在店內，直到下午5時19分許，才被進入店裡的員警扶起。據發布者在影片中的留言，倒地老人已不幸離世，但該用戶已在近期刪除了社交帳號上的相關監控視頻。

針對店員該不該扶起老人？又會不會被追究法律責任？四川大學華西醫院急診科主任醫師余海放表示，「能不能將倒地老人扶起要視情況而定，不能簡單認為扶起來更合適。」同時，多名律師也分析認為，藥店店員選擇報警已盡到幫扶義務，不應再追究其法律責任。

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