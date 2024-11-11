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屏東養雞場鐵皮屋藏賭場　鐵閘門管制進出還是被抄

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局10日深夜查獲天九牌職業賭場，查獲包括許姓負責人在內共23人，查扣賭金52萬餘元，訊後依賭博罪等嫌移送法辦。

▲潮州警分局破獲賭場，逮獲23人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局破獲賭場，逮獲23人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局表示，該天九牌賭場四處流竄，業者為了掩人耳目，將天九牌賭場設置於新埤鄉萬安路一處養雞場鐵皮屋內，為躲避警方查緝，在雞寮前以鐵閘門管制車輛進出，並有工作人員把風及設置多部監視器，以便掌握屋外的動靜。

▲潮州警分局破獲賭場，逮獲23人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局破獲賭場，逮獲23人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警方接獲線報後成立專案小組，經多日布線及蒐證後向臺灣屏東地方法院聲請搜索票，10日凌晨3時多見時機成熟，由專案小組警力實施攻堅，一舉查獲該天九牌職業賭場，現場帶回許姓負責人、林姓、邱姓2名工作人員及20名賭客。當場起出賭資新臺幣52萬1370元、對講機6臺、天九牌2副、骰子1批、K盤3個、愷他命毒品2瓶等證物，訊後依賭博罪將許姓負責人及工作人員及賭客共計23人移送法辦。

潮州分局長林明波表示，流動性職業賭場為躲避警方查緝，經常藏匿在工寮、鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場更是幫派聚集、毒品、槍械、及暴力討債等易生犯罪之處所，影響社會治安甚鉅。警方將嚴密掃蕩展現取締決心，為民眾提供安全、宜居生活環境。

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