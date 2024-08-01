流動天九牌賭場藏身鐵皮屋　桃警破門逮23人查扣近200萬

▲警方荷槍實彈破門攻堅天九牌職業賭場。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

劉姓女子經營流動性賭場，將天九牌賭場隱身於鐵皮屋內，並裝設多支監視器防範警方查緝，昨晚警方率員攻堅，一舉查獲該天九牌職業賭場，現場帶回劉女、鄭姓及吳姓3名工作人員及19名賭客，並當場查獲抽頭金62萬餘元、賭資127萬9,600元、天九牌1付、及監視器其他證物等。警方訊後依法送辦。

▲警方一舉查獲23人，查扣抽頭金、賭資190萬餘元。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局接獲線報，在桃園市蘆竹區上興路一處鐵皮屋內疑似有賭博情事，警方成立專案小組，經多日埋伏，發現劉姓女子（42歲）經營流動性賭場，為了掩人耳目，將天九賭場設置於鐵皮屋廠房內，且為躲避警方查緝，在鐵皮屋外設置多部監視器，以便隨時掌握動靜。

專案小組多日布線及蒐證後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，於7月31日晚上22時許見機成熟，由專案小組及桃園保大霹靂小組警力強力破門攻堅，一舉查獲該天九牌職業賭場，現場帶回劉姓負責人、鄭姓及吳姓3名工作人員及19名賭客。當場查獲抽頭金62萬1,500元、賭資127萬9,600元、天九牌1付、及監視器其他證物等。警方訊後依賭博罪將劉姓負責人及工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。