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鹿港60年名店「發記粉粿冰」11月底暫停營業　老闆曝未來動向

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮60年知名冰品老攤「發記粉粿冰」，日前貼出暫停營業公告，謝姓老闆說到眼眶泛紅，因為租約到期，再加上年事已高，下一代也沒有意願接手，決定經營至11月底就暫時停止營業，消息曝光後，震驚鹿港商圈與老顧客，今天有不少遠從南彰化騎機車到店，就是為了吃一碗軟Q軟Q的粉粿老味道。

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」超有名氣。

「發記粉粿冰」熱賣至今已1甲子，位在鹿港公有第一市場內的入口處，一開店經常座無虛席。除了有粉粿、米苔目、愛玉、杏仁、仙草等多種甜品，一般老顧客都是直接點招牌綜合，可以選3種配料，較常搭配最有名的粉粿、米苔目及愛玉。

「發記粉粿冰」被老顧客號稱是粉粿界的扛霸子，金黃色的粉粿，全是使用黃梔子天然色素製作而成，口感比別家店來的軟Q，淋上糖水再來點剉冰，有人從小吃到大，也有顧客結婚後帶著小孩，到鹿港必定來上一碗，令人難以忘懷的古早味，讓人一吃就上癮；今天也有不少民眾從永靖及員林專程到店品嘗，深深希望店家真的不要關店，否則老味道就沒了。

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。

謝老闆不捨的說，要暫停營業他也很難過，他從小與父母做粉粿，靠著一碗碗賣粉粿冰，好不容易才打下基礎，如今卻因租約到期，決定營業到11月底，就暫時停止營業，他非常捨不得，至於未來如何，會不會再找店面再營業，就再觀察看看，也很期待與舊雨新知再相會，希望那一天可以到來。

▲鹿港60年老攤「發記粉粿冰」將營業至11月底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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