驚悚瞬間！捷運蘆洲工地電擊2人　台電員工痛苦打滾…臉手都焦了

記者陳以昇、黃資真／新北報導

北捷環狀線北環段、新北市蘆洲區集賢路工地今(11日)上午9時40分發生工安意外，2名台電員工在維修時突然電線短路，雙雙遭電擊送醫，其中傷勢較嚴重的1人臉部、手部被電到焦黑，事發瞬間也曝光！

▲北捷環狀線北環段蘆洲工地發生工安意外，2名台電員工被電擊。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



從畫面中可以看到，一群人圍在一起維修查看狀況時，瞬間爆炸閃燃竄出一團火焰，旁人連忙閃躲，其中2人不幸遭到波及，1人因腿燒傷痛得不斷彈跳，另1名較嚴重的員工甚至痛得躺在地上痛苦掙扎打滾，相當驚悚。

初步調查，受傷的2名台電人員分別為28歲魏姓男子，頭部、四肢電弧二度燒燙傷共約15%，35歲陳男臉部及右手臂焦黑，二度燒燙傷亦約15%，皆送往北市馬偕醫院，所幸皆無生命危險。

不過這早已不是首起工安意外，北環段蘆洲區集賢路的捷運工程自2023年3月18日開工以來迄今，就發生了3起，先是在今年2月28日下午2時許，集賢路靠近捷運徐匯中學站旁，因施工人員操作機具不當，挖破地下瓦斯管線，造成瓦斯外洩，釀成大火；本月3日上午11時許，工人操作怪手時不慎挖斷台電電纜線，瞬間引發爆炸聲伴隨陣陣惡臭濃煙，所幸無人受傷；第3起正是今天發生的電擊意外，捷運北環段施工安全令人堪憂。