台中路口奪命車禍！騎士噴飛機車解體　肉身撞柱成「ㄑ字型」

記者白珈陽／台中報導

台中市大肚區沙田路11日發生死亡車禍，直行的36歲石姓騎士疑因搶快通行黃燈，與一輛左轉銀色廂型車高速碰撞，石男彈飛數公尺、再猛撞路旁電桿成「ㄑ」字型，當場倒地不起，機車也支離破碎。石男經送醫搶救宣告不治。附近居民說，當時機車車速很快，「碰」的一聲就看到騎士飛撞到電桿，相當可怕。

▲直行的36歲石姓騎士與一輛左轉銀色廂型車高速碰撞，石男人車彈飛數公尺，機車也支離破碎。（圖／民眾提供）

路口監視器顯示，當時雙向綠燈通行，銀色廂型車正在待轉，燈號變換時，廂型車啟動左轉，未料對向車道1部機車快速駛來，雙方閃避不及迎面撞上，騎士人車彈飛，機車在空中車體碎裂飛散，騎士也猛力撞向一旁電桿、轉了一圈，倒臥地面失去動靜。

▲騎士撞上路旁電桿成「ㄑ」字型，當場倒地不起。（圖／民眾提供）



附近住戶說，當時聽到「像東西掉落的聲音」很大聲，抬頭一看發現是車禍，機車跟物品散落一地，騎士撞到路邊柱子，查看時已經不會動了，大家都嚇了一大跳。

▲機車與廂型車發生碰撞，支離破碎。（圖／截取自爆料公社）



消防局指出，今天上午11時27分獲報，指大肚區沙田路一段發生車禍，立即派遣烏日分隊出動1車2人前往救援，到場發現騎士失去生命跡象、廂型車駕駛吳姓男子（63歲）輕傷，送往烏日林新醫院救治。醫院表示，36歲石姓男子經搶救於12時30分左右宣告不治。

本案詳細肇事原因及經過，警方正在調查釐清。