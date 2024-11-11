台中童遭撞輾亡今告別式...同學老師痛哭　泡泡飄會場相陪小天使

記者許權毅／台中報導

台中一名12歲黃姓男童3日騎乘腳踏車外出遭撞輾死亡，今日家屬在台中殯儀館舉行告別式，現場佈置「泡泡機」陪伴黃童，黃童的一名同學在媽媽陪同下到場，哭紅雙眼，也在黃童靈前向祂說說話，沒到場的同學也手寫卡片，要黃童在天上開心地當個天使。學校校長、老師均到場，有老師在公祭後不禁淚崩，場面哀傷。

▲台中黃姓男童遭撞輾死亡，今日舉行告別式，老師、同學到場道別，靈位前佈置泡泡機。（圖／記者許權毅攝）



回顧本案，黃童在3日與同學騎乘腳踏車外出，在北屯區敦化路與仁平路口要通過馬路，疑似從路邊竄出，直行路口的湯姓騎士先撞上黃童腳踏車後輪，黃童拋飛，又遭另名駕駛轎車的傅姓男子撞輾，搶救不治死亡。警方說，黃童方向為閃紅燈、2名肇事駕駛方向為閃黃燈，檢方訊後依過失致死偵辦，2名駕駛3萬交保候傳。

今日14時，黃童家屬在殯儀館舉行家祭、公祭告別式，由2位哥哥代表家屬，爸爸跟媽媽則坐在第一排，雙眼緊緊看著黃童微笑照片，悲痛不捨。黃童所就讀的學校校長、10多名老師到場弔唁，並一一捻香，有老師雙眼通紅，還有老師情緒潰堤大哭。

黃童的一名好友今日在媽媽陪伴下現身，親手寫了卡片，並放在黃童靈前，在會場忍不住大哭，讓人看了相當不捨。許多老師、同學也撰寫卡片，上頭童言童語地寫「我們會想你的」、「希望下一世能再當朋友」、「當個小天使過得好，去天堂記得我，我的好朋友」。

而肇事的2名駕駛今日並未現身，據了解，肇事的傅姓駕駛先前曾低調前往捻香，並包了5千元白包放在黃童靈前，另名湯姓騎士則未曾出現。