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立院撲倒陳菁徽涉傷害性騷　鍾佳濱二度出庭不認罪仍稱「滑倒」

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今年（2024年）5月在國會藍綠陣營肢體衝突中，撲倒站在議場主席台桌上的國民黨女立委陳菁徽、導致陳的臀腿大面積瘀傷，被陳提起自訴控告涉嫌傷害與性騷擾，台北地院今（11日）第2度開庭，陳委任律師出庭代打，鍾親自到庭但不回應媒體發問，據悉，鍾仍否認犯罪，法官將擇期再開庭。

▲▼民進黨立委鍾佳濱被國民黨女立委陳菁徽指控涉嫌傷害與性騷擾，台北地院11日第2度開庭，鍾佳濱不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨立委鍾佳濱被國民黨女立委陳菁徽指控涉嫌傷害與性騷擾，台北地院11日第2度開庭，鍾佳濱不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於今年5月17日上午，立法院院會處理國民黨、台灣民眾黨提出的國會職權修正相關法案，將進行表決逕付二讀程序時，多位分屬國民黨和民進黨的立委爭搶主席台，在議場內爆發肢體衝突。

▲▼陳菁徽提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳菁徽（左3）提起自訴，控告鍾佳濱涉嫌傷害、性騷擾 。（資料照／記者劉昌松攝）

鍾佳濱跳上主席台，撲倒當時站在主席台桌面的陳菁徽，再擒抱陳的臀腿處雙雙摔倒在地，坐在主席位上主持議事的立法院長韓國瑜，當場看傻眼。

鍾佳濱事後數度向陳菁徽道歉，聲稱混亂中踩到紙張滑倒向前衝，沒注意面前是誰，經旁人提醒才知波及陳菁徽，他對陳「真的很對不起」。

▲▼陳菁徽落淚 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳菁徽到台北地院提起自訴控告鍾佳濱，受訪時頻落淚 。（資料照／記者劉昌松攝）

陳菁徽驗傷並開記者會公布臀腿瘀青傷勢照片，譴責鍾佳濱的暴力行為，3天後於5月20日到台北地院提自訴，告鍾涉嫌傷害與性騷擾，立委李彥秀、王鴻薇等多位藍營女性民代陪同聲援，陳淚批鍾暴力性騷別狡辯。

民進黨黨團回應指出，鍾佳濱非故意也已誠摯道歉，國民黨擷取片段畫面提告性騷，就太超過了。

本案於8月30日首度開庭，陳菁徽同樣委任律師出庭代打，庭訊不開放旁聽、閉門審理約3小時。據悉，陳菁徽當天請律師庭呈她臀腿受傷照片佐證，被鍾佳濱與律師質疑真實性，法官認為雙方無意調解、對照片證據也有歧見，因此排定今下午再度開庭整理爭點。

▲▼民進黨立委鍾佳濱被國民黨女立委陳菁徽指控涉嫌傷害與性騷擾，台北地院11日第2度開庭，鍾佳濱不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨立委鍾佳濱被國民黨女立委陳菁徽指控涉嫌傷害與性騷擾，台北地院11日第2度開庭，鍾佳濱不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

鍾佳濱前次出庭面對媒體鏡頭，全程不語但保持微笑，今到北院明顯神情嚴肅，僅說2次「大家辛苦了」，不回應媒體發問。今庭訊約1.5小時、同樣閉門審理，據悉，鍾依舊堅稱當時混亂中滑倒、否認意圖傷害與性騷陳菁徽。

鍾佳濱日前在立院財政委員會審查《財政收支劃分法》時，於朝野立委肢體衝突中，突拉扯1位攝影記者的工作證要求查看，被立法院記者聯誼會譴責侵犯記者人身自由與新聞自由，因所有進入立院會議室採訪的記者，都須事先通過駐衛警查驗身分過關。

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