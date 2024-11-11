獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇尿...死者身分曝

▲台中知名廢棄樂園卡多里樂園，昨晚有3、4名男子闖入探險，發現一具女屍。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市知名廢棄卡多里樂園傳出死亡案件，4名男子今（11）日凌晨2時許闖入廢棄園區探險，赫見一名女子陳屍在舊的員工宿舍內，且死亡多時，嚇得趕緊逃出、報警。警方獲報到場，在現場找到證件，確定為一名42歲林女，現場排除他殺可能性，是疾病或其他原因死亡，檢警將相驗釐清。

卡多里樂園充滿靈異色彩，甚至被網路論壇評為「十大廢棄樂園之一」，先前曾傳出有民眾闖入偷取鐵件等物品，地主將設施等物品拆除，並且封鎖大門。不料，昨日還是有民眾闖入探險，結果遇見有人陳屍在裡面，受到嚴重驚嚇。

卡多里是台中著名樂園之一，位在大坑山區，1983年開園因設施新穎成為台中熱門樂園，1994年無預警倒閉，陸續傳出多起鬼故事、靈異事件，再度成為網路熱門話題，曾有謠言稱，卡多里內部的斷軌雲霄飛車發生60多人死亡，但該設施僅能乘坐30多人，謠言不攻自破。

▲團體Circus曾在多年前進入卡多里探險。（圖／翻攝自YouTube）



知名藝人KID林柏昇原屬團體「Circus」曾在多年前進入拍攝影片，林柏昇近年被問及此事，閉口不談，再度讓網路掀起熱議。2017年，知名電影《紅衣小女孩2》也曾在此取景拍攝。