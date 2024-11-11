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「國民黨選輸總統就癱瘓中央」　林右昌揭財劃法修法3大問題

▲▼反擴權 護民主桃園開講　林右昌：面對中國威脅。（資料照／民進黨提供）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（資料照／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院財政委員會上週三續審《財劃法》，國民黨籍召委陳玉珍3分鐘就將修正草案送出委員會，讓民進黨大感不滿。對此，民進黨秘書長林右昌今（11日）指出，國民黨版本的《財劃法》有3個重點，癱瘓政府、浪費預算、沒有討論更避談分配機制。他直言，長治久安靠的是合理能運行的制度，而非道理講不清的粗暴修法，請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央。

林右昌於臉書表示，3個重點，簡單的跟大家說明《財劃法》修法的問題與嚴重性。重點一「國民黨版的財劃法，其實是在架空癱瘓中央政府」，自己曾經擔任過八年的地方縣市首長，爭取過地方預算，也了解地方財政需求。

林右昌表示，不管是中央還是地方政府的錢，每一分預算都是人民的納稅錢，不但要有合理的計畫分配，而且錢要用在刀口上。但國民黨版本的財劃法只有從中央搶錢，卻沒有縣市間水平分配規劃；搶了錢，卻說不出來要用在什麼地方。

林右昌指出，民進黨是最重視公平正義的政黨，重視國土均衡發展，正視直轄市與非直轄市之間以及縣市與縣市之間發展落差的問題。為解決國土發展不均的問題，民進黨政府在各縣市展開有始以來最大的建設投資，努力解決三大課題，城鄉差距、南北差距、縣市貧富差距。

林右昌再指，而國民黨說，地方政府苦哈哈，沒錯因為在國民黨馬英九執政時期，補助22縣市只有5千多億！但在蔡英文執政八年，與人民和地方政府分享經濟財政成果，對地方補助增加縣市財政已有大幅改善，地方需要的建設經費也增加，長年以來無錢投資的跨縣市建設一件件推動，連藍營的縣市長也感謝叫好。明年賴總統補助地方的錢將超過1兆151億，更是國民黨馬英九執政時的1倍！

林右昌質疑，如果按照國民黨的財劃法修法版本，中央還要「再」拿出6612億分給各縣市政府，愛怎麼用怎麼用，連過問都不行。如果依照國民黨的版本，未來每年中央能運用的財源僅剩1157億，要怎麼推動跨縣市區域的建設，如何平衡縣市落差，平衡城鄉發展呢？請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央！

重點二「國民黨的財劃版本最可能的結果是浪費預算」，林右昌說，過去，地方政府在爭取預算時，會先依自有財源編預算，再向中央爭取，中央會依照財政等級，給予一定比例的補助，透過這個過程，讓縣市長能反復思考必要性與合宜性，減少蚊子館的興建，但國民黨的財劃法將毀壞這個思考過程。

林右昌再說，過去，地方預算可以增加10%就是一個很大的金額了。但是，若按照國民黨版本的財劃法通過，經過試算後，地方政府可能會突然有了比現在預算多五倍、十倍的錢。大家想想，地方公務員有能力去執行突然多五倍、十倍的預嗎？這根本就是不可能的事情！

林右昌分析，國民黨財劃法版本，很可能發生的結果就是，地方政府被迫生出各種為消耗而消耗的預算科目，做花大錢放煙火的事情，蓋出各種華而不實的蚊子館！而這些花掉的錢，卻是原本該投資在跨縣市的大型公共建設、國防投資、長照投資、托育補助、社會住宅，大家現在已經在享受成果的建設與福利很可能都要因為錢都被分走了喊停。

重點三「國民黨的財劃法版本最大的問題就是沒有討論，只談從中央拿多少錢，避談地方政府的分配機制」，林右昌直言，25年來財劃法不是沒有修法，而是修法無法通過。國民黨的財劃法版本最大的問題就是沒有討論，而沒有討論的原因是不敢討論。

林右昌提到，按國民黨的財劃法版本，為什麼180萬人口的台南分配到的比120萬人口的彰化少？為什麼台北市有寫在法裡的「首都法定3%」那同樣有中央部會的新北市就沒有？這些就是國民黨避談各縣市的分配。更深一層，還有鄉鎮市間的分配。

林右昌認為，台灣現行本就有一套分配預算的制度，馬英九執政如此、蔡英文執政也是，馬政府時期是中央集權錢，蔡英文時期早已逐步將預算合理分配給地方，賴清德政府編列補助地方的錢，已將近是馬政府的1倍，現在國民黨卻要打破這套行之有年的制度，把預算分配簡化為數學分錢。

林右昌呼籲，制度可以改，但要經過理性討論，現在的方法，已經經過多年的嘗試修正已是一套可以良好運作的機制。或許無法滿足每一個願望，但至少它透過補助的過程，讓各方可以一再的省思檢視公益性與必要性，讓預算能用在最需要的地方。

最後，林右昌強調，民進黨在乎的是國家長治久安，但長治久安靠的是合理能運行的制度，而非道理講不清的粗暴修法。

▼財政委員會朝野互槓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼財政委員會 立法院 確認財劃法審查議事錄 朝野互槓 口角。（圖／記者屠惠剛攝）

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