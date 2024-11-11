趙怡翔爆「國民黨駐美處在川普、拜登陣營中挑撥」　秦日新被點名

▲台北市議員趙怡翔。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨市議員趙怡翔11日接受資深媒體人周玉蔻訪問時氣憤表示，在美國大選前曾應智庫邀請赴美和美國相關人士會晤，訪問期間美方友人向他透露，國民黨駐美國代表處的人員，到處講綠營壞話，還分別在川普、拜登陣營中挑撥。在節目結束後，周玉蔻也在臉書上點名，國民黨駐美代表處代表，也是前外交官的秦日新。

趙怡翔曾任我國駐美代表處政治組組長，現在為台北市議員，而在美國大選前，他有受邀到美國跟相關人士會晤。趙怡翔上午接受周玉蔻訪問時，氣憤地說，他訪問美國華府期間，美方友人向他透露，國民黨駐美國代表處的人員，到處講綠營壞話。他直呼，國民黨人這樣的做法，真的非常差勁。

趙怡翔表示，根據美國友人跟他所說，國民黨駐美人員向川普陣營批評民進黨的若干前進政策「和民主黨一樣」；又在拜登陣營挑撥離間說民進黨只靠攏共和黨等。他強調，這樣的做法是在破壞台灣的外交工作。

不過，趙怡翔雖然沒有在節目中點名這些國民黨駐美人員的名字，但周玉蔻在節目結束後，在臉書點名國民黨駐美代表處代表，也是前外交官的秦日新。

▲秦日新現為國民黨駐美代表處代表。（資料照／花蓮縣政府提供）