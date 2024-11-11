　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／誣指羅淑蕾侵占賑災款　國民黨中常委邱素蘭判4月將入監

▲▼1116 國民黨中央委員會-邱素蘭。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱素蘭誣指羅淑蕾涉嫌侵占賑災款項，自己反遭誣告罪判刑4月定讞，將入監執行。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

擔任國民黨中常委的會計師邱素蘭，2017年間向檢方告發前立委羅淑蕾涉嫌侵吞會計師公會救濟風災費用500萬元。檢方調查後對羅淑蕾做出不起訴處分，羅淑蕾反控誣告。邱女一、二審均遭判刑5月、更一審改判4月。案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞，由於誣告罪不得宣告易科罰金、緩刑，邱婦必須入監服刑。

判決指出，邱女為台灣省會計師公會之一員，2009年莫拉克風災肆虐全台，明知時任台北市會計師公會理事長的羅淑蕾並未經手台灣省會計師公會核撥之賑災款項，而且這賑災款項已於台灣省會計師公會2010年5月12日第24屆第26次理事會議紀錄記載明確。

但邱女竟於2017年7月28日，具狀向台北地檢署提出告發，稱羅淑蕾將台灣省會計師公會核撥的500萬元賑災費用，未交代款項之流向、用途及核銷單據，而侵占入己。另外邱女也稱羅淑蕾受台灣省會計師公會之託，將其中的面額150萬元支票，交付前立委侯彩鳳以辦理賑災相關活動，但羅淑蕾也未實際交付給侯彩鳳，已經涉犯相關刑責罪嫌。

案經北檢偵辦後，2018年間對羅淑蕾做出不起訴處分。羅淑蕾反控邱女誣告，邱女因此遭提起公訴，一、二審均認定有罪，將她判刑5月，案經撤銷發回，更一審法院也將她判處有期徒刑4月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。由於誣告罪法定刑為7年以下有期徒刑，不得宣告緩刑、易科罰金，本案定讞後，邱素蘭將入監服刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不爽川普當選總統　一家五口陳屍家中
快訊／國民黨女中常委判4月　將入監服刑
快訊／蘆洲捷運工安意外！2人遭電擊　臉、手臂電到燒焦
快訊／水雲瀑布虎頭蜂攻擊登山團！4人送醫　現場緊急封閉
日政壇震撼彈！　民主黨主席坦承與爆乳女優滾床
高雄清潔隊大火！　一片火海驚人畫面曝
Yuma小王起底！　98萬陽光網紅曾是三原搭檔
全台首家！27年欣葉信義店熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

台中無業男買大量感冒藥　自家廚房提煉2公斤安毒原料

封測大廠頎邦涉偽造空污數據！3環安人員遭起訴　公司也挨罰

快訊／誣指羅淑蕾侵占賑災款　國民黨中常委邱素蘭判4月將入監

快訊／高雄小貨車追撞砂石車！車頭凹陷駕駛一度受困

快訊／蘆洲捷運工安意外！2台電工人遭電擊　他臉、手臂電到燒焦

柯文哲疑藏錢木可金庫　「追4063萬金流」提訊李文宗12小時

妻生完2寶「回娘家23年」！夫訴請離婚　她反擊：我被精神虐待

快訊／苗栗泰安水雲瀑布虎頭蜂攻擊登山團！4人送醫　現場緊急封閉

已婚女中士約同袍露營！親密互抓被舉報　遭記過汰除怒告反被打臉

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

台中無業男買大量感冒藥　自家廚房提煉2公斤安毒原料

封測大廠頎邦涉偽造空污數據！3環安人員遭起訴　公司也挨罰

快訊／誣指羅淑蕾侵占賑災款　國民黨中常委邱素蘭判4月將入監

快訊／高雄小貨車追撞砂石車！車頭凹陷駕駛一度受困

快訊／蘆洲捷運工安意外！2台電工人遭電擊　他臉、手臂電到燒焦

柯文哲疑藏錢木可金庫　「追4063萬金流」提訊李文宗12小時

妻生完2寶「回娘家23年」！夫訴請離婚　她反擊：我被精神虐待

快訊／苗栗泰安水雲瀑布虎頭蜂攻擊登山團！4人送醫　現場緊急封閉

已婚女中士約同袍露營！親密互抓被舉報　遭記過汰除怒告反被打臉

準天兔颱風難測「路徑預報分岐大」　專家點出關鍵原因

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

會員制大賣場限時特惠日期確定了！百位醫生推薦的超高CP行動力保健品　現折260必須囤

九族文化村秋之盛典第二階段登場　排灣族蘭花展區更添自然美

訂房網Booking.com母公司擬裁員！　宣布組織變革

波波醫生花錢「得到波蘭不認可的學歷」　吳欣岱：要台灣接受對嗎

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

台中無業男買大量感冒藥　自家廚房提煉2公斤安毒原料

不堅持財劃法3％首都稅　蔣萬安：應增「營利事業營業額」分配權重

陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首亮相　具隱形能力...續航力4000浬

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

桃園肉商全台吸金30億　20萬交保後人間蒸發

即／台積電高雄廠區發現未爆彈　軍方人員趕往中

水電工愛上妹妹未成年同學　激戰7次被她爸發現了

李多慧遭跟蹤　嫌疑人是女性

快訊／屏東住宅惡火！30歲男為救貓受困陽台亡

人妻趁午休激戰小王！綠帽夫見對話怒告

跟蹤李多慧綠衣男身分曝　疑某媒體狗仔

桃園肉商吸金30億　「鄉民力量抓到人」法官卻放了

屏東監獄受刑人驚傳自殘！　傷重不治

屏東監獄受刑人自殘！動脈破裂不治

快訊／屏東住宅清晨火警！30歲男困3F不治

高雄鼓山清潔隊停車場燒成一片火海　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

史上最大宗！情侶誣告378人聲請支付命令

史上最大宗！情侶誣告378人聲請支付命令

台南地檢署偵辦陳姓情侶2人，涉嫌冒名向全國各地檢署誣告378人、偽造文件向法院聲請支付命令46件，台南地檢署偵查終結，除依誣告、偽造文書、詐欺、妨害自由等案件起訴，檢察官指2人濫用司法資源行為惡劣，到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

「國民黨選輸總統就癱瘓中央」　林右昌揭財劃法修法3大問題

「國民黨選輸總統就癱瘓中央」　林右昌揭財劃法修法3大問題

財委會再交鋒！綠稱前次議事錄無效　藍批全黨護賴

財委會再交鋒！綠稱前次議事錄無效　藍批全黨護賴

財委會又爆口角　綠營出招提案財劃法上週「會議無效」

財委會又爆口角　綠營出招提案財劃法上週「會議無效」

拱王金平喬黨魁　藍本土派反朱立倫連線成形

拱王金平喬黨魁　藍本土派反朱立倫連線成形

關鍵字：

法律人權邱素蘭羅淑蕾誣告會計師公會三審國民黨最高法院

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」

女高考過秒辭　前老闆邀回鍋超傻眼

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

更多

最夯影音

更多

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面