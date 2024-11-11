快訊／誣指羅淑蕾侵占賑災款　國民黨中常委邱素蘭判4月將入監

▲邱素蘭誣指羅淑蕾涉嫌侵占賑災款項，自己反遭誣告罪判刑4月定讞，將入監執行。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

擔任國民黨中常委的會計師邱素蘭，2017年間向檢方告發前立委羅淑蕾涉嫌侵吞會計師公會救濟風災費用500萬元。檢方調查後對羅淑蕾做出不起訴處分，羅淑蕾反控誣告。邱女一、二審均遭判刑5月、更一審改判4月。案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞，由於誣告罪不得宣告易科罰金、緩刑，邱婦必須入監服刑。

判決指出，邱女為台灣省會計師公會之一員，2009年莫拉克風災肆虐全台，明知時任台北市會計師公會理事長的羅淑蕾並未經手台灣省會計師公會核撥之賑災款項，而且這賑災款項已於台灣省會計師公會2010年5月12日第24屆第26次理事會議紀錄記載明確。

但邱女竟於2017年7月28日，具狀向台北地檢署提出告發，稱羅淑蕾將台灣省會計師公會核撥的500萬元賑災費用，未交代款項之流向、用途及核銷單據，而侵占入己。另外邱女也稱羅淑蕾受台灣省會計師公會之託，將其中的面額150萬元支票，交付前立委侯彩鳳以辦理賑災相關活動，但羅淑蕾也未實際交付給侯彩鳳，已經涉犯相關刑責罪嫌。

案經北檢偵辦後，2018年間對羅淑蕾做出不起訴處分。羅淑蕾反控邱女誣告，邱女因此遭提起公訴，一、二審均認定有罪，將她判刑5月，案經撤銷發回，更一審法院也將她判處有期徒刑4月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。由於誣告罪法定刑為7年以下有期徒刑，不得宣告緩刑、易科罰金，本案定讞後，邱素蘭將入監服刑。