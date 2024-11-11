財委會又爆口角　綠營出招提案財劃法上週「會議無效」

▲財政委員會朝野互槓。（圖／記者屠惠剛）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠11日於立法院財政委員會再開戰。面對上週《財劃法》3分鐘出委委員會爭議，民進黨團提案，內容指《財劃法》審查結果應屬無效，議事錄應不予確定，今輪值召委的民進黨立委賴惠員宣讀完後開始程序發言，遭國民黨團抗議，批評人數不夠，不敢表決，雙方又爆發口角。

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆戰術下，僅花三分鐘就送出財政委員會，引來綠營不滿，現場更因此爆發嚴重肢體衝突。 今財委會再開會，賴惠員排定詢答114年度中央政府總預算案有關主計總處暨審計部、地方審計處、調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等部分，而會議開始因有民進黨團提案，尚無宣讀並確認上次開會議事錄。

根據民進黨團提案，認為上週財委會議案審查程序違反立法院職權行使法、議事規則，該結果應屬無效，且也未依規定記載議事錄，因此應不予確定。

民進黨團提案理由包括該會議沒有逐條朗讀條文，且未停止討論即處理條文，再來表決過程、議事錄登載都違規。

做為上週輪值召委的國民黨立委陳玉珍於程序發言時說，上次的財委會，是將週一、三、四做為一次會，她在週一便讓大家暢所欲言，也開始進入討論，綠營說沒有討論是胡說八道。至於宣布送出委員會的提案，也包括民進黨立委蔡易餘、伍麗華、賴瑞隆的版本，一樣有討論，加上國民黨團，共討論四個版本，內容也只有她唸出來這幾條，其他條文沒有。

民進黨立委吳思瑤則說，《財劃法》共有22個版本，18個被丟包，就算藍委個別同意，那民眾黨有同意嗎？若有為何民眾黨立委黃珊珊還要批評是粗糙審查？

吳思瑤也轟，陳玉珍主持財委會，應有14名委員，在她快速通過版本進行復議的時候，只有6藍委被唱名不提復議，這是什麼表決？所以民進黨團主張，依據《立法院職權行使法》第68條，為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商。