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川普重返白宮！台人10大意見排名曝　最不爽「要繳更多保護費」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國總統川普將二度入主白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者許宥孺／高雄報導

美國總統大選開票出爐，前總統川普確定重返白宮，這場美選引起不少台灣人關注，候選人一言一行都恐牽涉台灣發展。長期關注網友動態的和捷關鍵資訊，根據各大社群及Google搜尋資料彙整網友們對於川普當選的10大反應，其中「要繳更多保護費」高居首位，顯見台灣網友對川普把台灣人當小弟的說法有多在意。

排名 網友對於川普當選的反應
1 要繳更多保護費
2 台灣將成為美國第51州
3 憂心台海局勢緊張
4 台積電高雄廠化為烏有
5 期待川普對上維尼
6 沒有感覺
7 美國民主倒退嚕
8 川普掌三權變獨裁
9 無法理解美國人在想什麼
10 證明天下是瘋子的

▲網友對於川普當選的反應。（圖／ETtoday製，資料來源：和捷關鍵資訊）

高雄大學社會網絡中心委託和捷關鍵資訊調查，除了居冠的「要繳更多保護費」之外，其餘第二到第十名依序為：台灣將成為美國第51州、憂心台海局勢緊張、台積電高雄廠化為烏有、期待川普對上維尼、沒有感覺、美國民主倒退嚕、川普掌三權變獨裁、無法理解美國人在想什麼、證明天下是瘋子的。

▲高雄大學資訊管理學系主任楊書成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大學資訊管理學系主任楊書成。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄大學資訊管理學系系主任楊書成認為，川普是個徹頭徹尾的生意人，選前各種有關台灣的言論，可以視之為選舉語言，多半是為了選票考量，台灣人其實可以不用太在意，反而應該從川普的「美國優先」精神及「掌握三權」的視角出發，也許川普的第二任會有比美中貿易戰更大膽的動作出現。

和捷關鍵資訊專員吳嘉盈表示，11月4日至7日期間，台灣每日Google搜尋和美國總統大選相關的訊息就超過100萬筆，而「川普」的中文、英文則有70萬餘筆。這樣的搜尋結果已經足以表示，台灣民眾對美國總統選舉的關心程度與奧運不相上下。一般而言，搜尋量落在10萬左右就已經是很高的熱門搜尋議題了。

▲樹德科大流通管理系助理教授陳冠霖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲樹德科大流通管理系助理教授陳冠霖。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣社會網絡學會秘書長、樹德科大流通管理系助理教授陳冠霖表示，台灣人對於美國總統候選人的關心程度僅止於了解事情的結果，畢竟我們沒有選擇權，在社群的討論也相對有限，尤其是在以年輕受眾為主要族群的Dcard更明顯冷淡，討論較熱烈的則以PTT為主，這也凸顯出台灣年輕人普遍政治冷感的現況。然而，PTT的網友則有不少站在國際貿易的角度，看待川普當選對台灣經濟可能造成的影響，包含美中貿易戰的後續發展。

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