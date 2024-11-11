財委會再交鋒！綠稱前次議事錄無效　李彥秀批：全黨護賴清德

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會上週三開會3分鐘就將《財劃法》修正草案送出委員會，民進黨立委吳秉叡今（11日）在財委會提案，上週三會議嚴重違反立法院職權行使法及議事規則，因此上週審查無效，不應確認議事錄。國民黨立委李彥秀對此批評，民進黨政府消極不提對案版本，杯葛財劃法的修正，就是「全黨護賴清德一人」，罔顧台灣人民的利益。

李彥秀指出，財委會上周三將《財劃法》包括國民黨團，以及民進黨委員伍麗華、賴瑞隆以及蔡易餘委員一共四個版本，送交朝野協商，民進黨揚言今天要杯葛「確認議事錄」，實際上就要阻撓財劃法的修正，以及干擾中央政府總預算的審查進度。

李彥秀說，《財劃法》已經25年沒有修正，從第四屆立院到今天的第十一屆立院，朝野已經有80件關於《財劃法》修正的提案，平均每屆都有10個之多，其中，民進黨就佔了30件。包括陳水扁政府三度提案，馬英九政府也有兩度提案，蔡英文總統任內，行政院長賴清德也承諾要提修法版本。顯見，修改財劃法是朝野的共識，唯一反對的，只剩下「昨是今非」的賴清德。

李彥秀強調，目前稅收項目高達20多項，地方稅有地價稅、土增稅、田賦、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅及印花稅等八項，每年總金額僅有3,000多億，但114年中央政府總預算歲入的部分就高達3.15兆，地方稅收幾乎只有中央的零頭，22個縣市3,000多億的稅收，幾乎只夠撐住第一季，後面8個月都必須仰賴中央政府「關愛的眼神」，靠統籌款、補助款度日。

李彥秀表示，《財劃法》的修正，將中央政府「搶走」的錢，還給地方政府，精省前，中央與地方的財政收支比為六比四，大幅下滑為現在的七五比二五，蔡英文總統八年，中央政府總預算膨脹1.63倍，但是十年間地方稅收僅增加12%，地方自有財源更從49%降至37%。現行的《財劃法》，就是一個不公不義，毫無正當性的版本，唯一的受益者只有賴清德總統「集權又集錢」，讓執政黨可以為所欲為，到地方大撒幣、大綁樁，民進黨政府消極不惜對案版本，杯葛《財劃法》的修正，就是「全黨護賴清德一人」，罔顧台灣人民的利益。