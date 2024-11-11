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妻生完2寶「回娘家23年」！夫訴請離婚　她反擊：我被精神虐待

人夫控妻子生下次子後回娘家，23年沒回家，妻子則反吐實情。（示意圖／Pexels）

▲人夫控妻子生下次子後回娘家，23年沒回家，妻子則反吐實情。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

男子阿國控妻子小萱（皆化名）生完次子後回娘家休養，23年沒回家，對兒子也不過問，都靠他負擔生活支出，因此訴請離婚，而妻子則反吐實情，她長期在婆家被精神虐待，最後法院准許離婚。

判決書指出，阿國跟小萱在1998年結婚，而結婚初期和睦，原以為夫妻互敬、互愛、互相扶持，怎料小萱在2年後，生下次子，同年8月間藉口回娘家休養，23年來都沒回家，也沒分擔家務，對對2名未成年子女亦未曾聞問，家庭支出都由阿國負擔，他父兼母職，一人分飾二角，努力將小孩扶養成人，他在婚姻中不曾感受幸福及家庭溫暖，2名子女也在無母親照護下成長。

阿國說，他曾跟小萱訴請離婚，當時小萱為心神喪失狀態，持續近20年，夫妻本應有互信、互諒、互愛之婚姻基礎已然不可能存在，所以他要再訴請離婚。

小萱辯稱，她跟阿國經長輩介紹才交往結婚，而她當時住在婆家，嫁給阿國也懷孕了，而阿國沒體諒她的辛勞，要她分擔一家5口的家務及生計，還經常罵她。不僅如此，阿國也常當家人面，不斷嫌棄她，讓她精神受創，她為了婚姻只能忍耐，父母也希望阿國跟其家人能包容，不過狀況沒改善。

小萱說，生下次子，她不堪言詞攻擊而崩潰，馬上打給父母，要他們帶她回家，對於回娘家休養不回婆家這說法，實與事實有違。而她因為長期在婆家被精神虐待，罹患嚴重憂鬱症，也送醫治療，阿國都沒探視，也沒付任何醫療費用，反而想離婚，不仁不義的行徑令人髮指。

法官表示，阿國跟小萱分居逾23年，沒以夫妻身分共同生活過，足認2人早已無繼續經營婚姻之意願，也難謂有何夫妻情分存在，婚姻關係徒具虛名形式。在此情況下，依客觀的標準可認為，任何人處於同一境況，均將喪失維持婚姻希望之程度，依法准許離婚。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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