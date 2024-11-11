單身快樂？研究：憂鬱症風險提高86%　這「4類人」更明顯

▲單身者會比已婚者過得更快樂嗎？（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

俗話說婚姻是愛情的墳墓。然而，胸腔暨重症醫師黃軒卻示警，根據一項橫跨7個國家、超過10萬人的研究，不論是在哪個國家，未婚者的憂鬱風險都顯著高於已婚者，約高出86%，而且抽菸喝酒、男性及受過高等教育的單身者，都有較高的憂鬱症風險。

黃軒醫師在臉書粉專發文分享，有女士某天向他傾訴，她自從結婚後，憂鬱症狀愈發嚴重。然而，隔天又有成熟的女士告訴他，在她過了適婚年齡後，憂鬱情緒比以往更加難以控制，「這2個故事剛好形成了有趣的對比：『結婚和未婚，到底哪種狀態，更容易導致憂鬱呢？』」

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對此，黃軒醫師最近也剛好閱讀到澳門理工大學綜合分析7個不同國家、涵蓋不同文化背景進行，並涉及超過10萬人的樣本研究，結果顯示，無論在哪個國家，未婚者憂鬱風險高於已婚者，約高出86%，尤其男性與受過高等教育的未婚人士，面臨更高的憂鬱風險。研究人員也認為以下4大主因，影響這些憂鬱症和婚姻的關係：

1.國家差異：研究發現，婚姻狀況與憂鬱症狀之間的關聯，在不同國家有明顯差異。西方國家（如美國、英國和愛爾蘭）的未婚人士，其憂鬱風險顯著高於東方國家（如韓國、中國和印尼）的未婚者，尤其是那些離婚或分居的人，約高出36%。這意味著「西方國家未婚者的憂鬱症較高！」

2.性別差異：研究指出，男性單身者的憂鬱風險，明顯高於單身女性，約高出25%。然而，如果是離婚、分居或喪偶的人士，此時性別的差異，對憂鬱風險影響並不顯著。這表示「男性單身者較易有憂鬱症！」

3.教育差異：研究人員也發現，那些受高教育程度的單身者，在憂鬱症狀風險高於已婚人士，且高出34%，尤其是那些離婚、分居或喪偶的個體，這種差距更為明顯。這代表「對高等教育者來說，未婚、離婚、分居、喪偶，都會使他們很憂鬱！」

4.習慣差異：這次研究發現，「飲酒」是導致憂鬱的顯著重要因素之一，尤其在墨西哥、韓國和中國的單身的人群中，其影響分別達到3.2%、34.1%和27.4%，也就是說韓國人最嚴重。此外，研究人員也認為，吸煙是提升憂鬱風險的潛在因素之一。這顯示「抽菸喝酒都會加重與婚姻有關的憂鬱症，尤其是未婚狀態。」

黃軒醫師在文末也提醒，婚姻並非解決一切的靈丹妙藥，「我們選擇結婚，還是單身？應取決於個人的生活方式與需求。我們找到生活中心靈的平衡與滿足感，才是維持身心健康的關鍵。你的幸福感受，才是人生中最重要的決定因素。」

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