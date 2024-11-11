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就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

▲就愛超出車格！賓士哥被公審「砸爛沒關係」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲車主被抨擊後反嗆鄰居。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前PO出社區LINE群組，無奈直呼「如果你有這樣的鄰居，你會怎樣？」只見一輛賓士停超出車格，而車主全然沒有歉意，在被鄰居們抱怨後，還腦羞嗆「把我車砸爛沒關係！」PO文掀起熱烈回響，不少網友洗版笑虧，「已取得車主同意。」

網友在「爆廢公社」曬出截圖，只見一位車主無奈表示，該輛賓士已非第一次超出車格，希望主委能協助處理；而其他住戶也直言，「如果車沒停在自己的車格裡，算是佔用公共空間。希望鄰居們能夠互相體諒，不要因為自己一時方便，而造成別人的不便，應該沒人希望自己隔壁的車子這樣停。」

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後來，車主現身回應，「等我回去再移了，人不在台北。」而這番話立刻引起住戶不滿，直呼「一句道歉都沒有，是否太過敷衍，麻煩請隨時檢視自己，亂停車造成鄰居的不便，真的很不道德。」

怎料，該車主竟不客氣地嗆聲，「嚇唬我喔？去買兩支球棒，把我車砸爛沒關係，我回去再找你們。」

對此，網友們也傻眼，紛紛留言開嘲諷「兩支球棒，請車主幫忙打統編喔」、「會不會嗆完之後車不是他的」、「這種要求挺特別的，絕對不要讓車主失望了」、「這停車技術我給87分」、「不要辜負車主的期待啊」、「我只想知道車砸了沒」、「這種要求還第一次聽到」。

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