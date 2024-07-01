　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

總統府前今(1日)下午3時許發生賓士衝撞事件，49歲杜姓男子為了抗議，駕駛噴滿紅漆的賓士，先朝AIT美國在台協會狂按喇叭後，又開到總統府前刻意加速衝撞門前花臺，當場遭警方逮捕。肇事影像稍早曝光，另外，杜姓男子全身都是名牌，腳上的球鞋就要價3萬5800元，LOGO破洞上衣也要破萬，一身行頭至少5萬元。

警方說明，本案發生在下午3時許，杜姓男子開著一輛賓士E63，車身噴滿紅漆寫著「國家認知作戰、資安sos入侵、AI改造、共識等、重大國家」等字眼，他先到AIT美國在台協會門外狂按喇叭抗議，遭警方勸導後便開車離去。

▲▼杜男衝撞總統府前的花臺畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲杜男衝撞總統府前的花臺畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

但杜男脫序行徑還沒結束，下午4時41分，他沿凱達格蘭大道路東往西方向行駛，接近總統府時突加速直行，衝撞總統府前的鋼製花臺，導致3個鋼製花臺受損，警方立即上前控制現場，初步觀察無飲酒情形，全案將依道路交通管理處罰條例、刑法公共危險罪與毀損罪移送偵辦，並釐清杜男動機。

▲▼肇事杜姓男子全身都是名牌，鞋子就要價3萬5千元 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲肇事杜姓男子全身都是名牌巴黎世家，鞋子就要價3萬5千元 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

杜男下車後，立即被警方上銬，仔細一看他全身穿著名牌Balenciaga（巴黎世家），包括原價破萬的品牌經典的Logo破洞T恤、3萬5800元的3XL運動鞋，下半身還搭配超搶眼豹紋短褲，粗估全身行頭至少5萬元。

▲▼一名男子今開賓士到總統府前抗議。（圖／總統府提供）

▲杜男今開賓士到總統府前抗議。（圖／總統府提供）

ET快訊
啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光
金曲35收視最高點出爐！73萬人搶看
60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了
爆乳姊失控砸店！小CK首發聲
國民黨挺謝國樑設「守護基隆小組」　「固樑」第一箭罷免童子瑋
鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋　影響大盤指數23點
曾莞婷接手藍心湄《女大》時段！　再澄清並非擠掉
爆乳姊「就醫照外流」　院方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

汐止街頭暗夜大亂鬥！14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

女爛醉痛醒驚見「下半身赤裸」　惡狼竟是母親男友的孫！

囂張！車手約警分局旁面交遭活逮　稱「最危險的地方最安全」

把女兒丟包保母家斷音訊！她躲4年現身淚崩：經濟困難

快訊／賓士男朝AIT按喇叭…又衝撞總統府花臺！噴漆寫滿抗議文字

雲林婦換新床忘記夾層「3萬私房錢」　警急奔回收場助找回

新北最速拖吊車出包！司機操作不慎...違規車「下巴掉了」

2男求搭便車…阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」！家屬無條件原諒他

台中騎士醫院前對撞轎車　機車「碎成一地」如遭分解

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

汐止街頭暗夜大亂鬥！14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

女爛醉痛醒驚見「下半身赤裸」　惡狼竟是母親男友的孫！

囂張！車手約警分局旁面交遭活逮　稱「最危險的地方最安全」

把女兒丟包保母家斷音訊！她躲4年現身淚崩：經濟困難

快訊／賓士男朝AIT按喇叭…又衝撞總統府花臺！噴漆寫滿抗議文字

雲林婦換新床忘記夾層「3萬私房錢」　警急奔回收場助找回

新北最速拖吊車出包！司機操作不慎...違規車「下巴掉了」

2男求搭便車…阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」！家屬無條件原諒他

台中騎士醫院前對撞轎車　機車「碎成一地」如遭分解

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

金曲35收視率出爐！　最高點落在「吉那、張秀卿表演」73萬人觀看

AI題材「外資強勢買單」！台股上半年吸金43億美元　整理後可望再攻

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意員工與顧客　曝毀損金額無細算

國會調查權開第一槍！　國民黨3日成立「鏡電視調查專案小組」

牛角燒肉喝飲料「咬到蟑螂」　北市衛生局稽查揪2缺失！

鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋　證交所：影響大盤指數23點

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

翁馨儀出國氣到當場走人！　被女兒唸爆秒認錯：我被K.O

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

傳斗六垂掛男屍「送肉粽」　里長急喊3次：沒有

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

高雄女搭捷運「包包突起火」　行動電源釀禍

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

中壢警緝捕失聯移工　女街頭目擊直呼：好帥

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

即／新北板橋驚傳女子墜樓！

快訊／新北三重透天厝火警！「2人無呼吸心跳」送醫搶救中

快訊／國3追撞！　「剩1線道」塞爆

更多熱門

相關新聞

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

新北市汐止區大同路、汐萬路口6月30日0時51分發生群眾鬥毆事件，雙方在路旁大打出手，甚至持球棒砸毀對方轎車擋風玻璃和板金，並追打圍毆被害民眾，轄區汐止所警方獲報後出動快打部隊，發動14名包含派出所及偵查隊刑警到場維安，警員到場看歹徒持械逞凶不可控制，立刻對空鳴槍喝令雙方趴下，共逮捕雙方共14人到案，訊後依妨害秩序罪嫌送辦。

賓士C300噴紅漆衝撞花台　總統府緊急發聲

賓士C300噴紅漆衝撞花台　總統府緊急發聲

快訊／總統府鋼質花台擋下衝撞賓士　憲兵強化各營區警戒

快訊／總統府鋼質花台擋下衝撞賓士　憲兵強化各營區警戒

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／國4潭子交流道入口轎車大火　駕駛驚逃

即／國4潭子交流道入口轎車大火　駕駛驚逃

關鍵字：

驚傳事件名牌行頭台北總統府賓士車主抗議不滿影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面