賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

總統府前今(1日)下午3時許發生賓士衝撞事件，49歲杜姓男子為了抗議，駕駛噴滿紅漆的賓士，先朝AIT美國在台協會狂按喇叭後，又開到總統府前刻意加速衝撞門前花臺，當場遭警方逮捕。肇事影像稍早曝光，另外，杜姓男子全身都是名牌，腳上的球鞋就要價3萬5800元，LOGO破洞上衣也要破萬，一身行頭至少5萬元。

警方說明，本案發生在下午3時許，杜姓男子開著一輛賓士E63，車身噴滿紅漆寫著「國家認知作戰、資安sos入侵、AI改造、共識等、重大國家」等字眼，他先到AIT美國在台協會門外狂按喇叭抗議，遭警方勸導後便開車離去。

▲杜男衝撞總統府前的花臺畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）



但杜男脫序行徑還沒結束，下午4時41分，他沿凱達格蘭大道路東往西方向行駛，接近總統府時突加速直行，衝撞總統府前的鋼製花臺，導致3個鋼製花臺受損，警方立即上前控制現場，初步觀察無飲酒情形，全案將依道路交通管理處罰條例、刑法公共危險罪與毀損罪移送偵辦，並釐清杜男動機。

▲肇事杜姓男子全身都是名牌巴黎世家，鞋子就要價3萬5千元 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



杜男下車後，立即被警方上銬，仔細一看他全身穿著名牌Balenciaga（巴黎世家），包括原價破萬的品牌經典的Logo破洞T恤、3萬5800元的3XL運動鞋，下半身還搭配超搶眼豹紋短褲，粗估全身行頭至少5萬元。

▲杜男今開賓士到總統府前抗議。（圖／總統府提供）

