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社會 社會焦點 保障人權

狂風吹倒樹木壓電線！高雄2064戶停電　台電急搶修

▲▼高雄多區傳出無預警停電消息。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄颱風天傳出無預警停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風來襲，高雄今（24）日停班停課，不料今天下午在高雄多個行政區卻傳出無預警停電消息，其中，林園區鳳林路一、二段、林園北路、林園南路、成功街、沿海路二、三、四段、林子邊段頂厝路過溝巷等一帶停電，影響用戶數有2064戶。至於其他地區停電狀況尚待查明，台電表示，已加派人力搶修，造成民眾不便，深感抱歉。

地方社團「我是橋頭人」、「我是岡山人」、「燕巢人大小事」、「林園五四三」等多個行政區，都有網友貼出停電消息，引來不少網友回應+1，「西燕也停電了」、「南燕也有停」、「早上停一次，下午停一次」，另有網友則指「電致台電，回覆送電開關故障，目前搶修中」。

▲▼凱米颱風，高雄無預警停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米颱風來襲，狂風吹倒樹木害高雄2064戶停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對停電狀況及影響範圍，台電鳳山區營業處表示，今日12時56分高雄市林園區鳳林路一、二段、林園北路、林園南路、成功街、沿海路二、三、四段、林子邊段頂厝路過溝巷等一帶停電，接獲通報後立即派員前往現場查修，經查為強風吹倒樹木壓到電線，受影響用戶2064戶，已於下午2時18分完成全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。

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