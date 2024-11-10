無人機蜂群母機　「九天」機腹設超大任務箱亮相珠海

▲ 大陸新型超大型噴氣動力無人機「九天」，最大起飛重量達10噸，可望成無人機蜂群母機。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

珠海航展開幕日進入倒數計時，各項軍工武器也陸續抵達展場熱鬧非凡，其中一架最大起飛重量達10噸的超大型噴氣動力無人機引發關注。其最大特點就是機腹設有一個體積相當大的「異構蜂巢任務箱」，可發射大量小型無人機，成為空中無人機的「母機」。

《環球時報》引述美國《動力》網站報導，這款代號「九天」的大型無人機是由中央機身頂部的噴氣發動機提供動力，可以減少往返任務區域的運輸時間。該無人機在長長的機翼下有8個掛架，同時機頭下方安裝了一個配備光電/紅外傳感器轉塔。

現場展板顯示，九天的最大起飛重量約為10噸，如此強大的載荷能力讓其具備成為無人機母機的先天優勢。相較之下，彩虹-6大型噴氣動力無人機的最大起飛重量為7.8噸，翼龍-3無人機的最大起飛重量為6噸，整體數據上九天展現更巨大的載荷能力。

▼彩虹-6無人機首度亮相在2021年的珠海航展。（圖／翻攝自央廣網）

報導認為，中國發展空中無人機母機實際上相當符合發展潮流，現代無人機蜂群具有許多優勢，包含能在廣闊區域快速展開，根據配置方式執行各種任務。而蜂群中的每架無人機還可以配備不同的有效載荷執行各自任務，使整個無人機蜂群可以執行多樣化能力。

除了發射蜂群無人機的能力外，九天無人機機腹任務箱也可攜帶其他載荷執行空氣採樣或者運輸等使命。該無人機機翼下的8個掛架和機頭傳感器表明，它還具有典型的機載情報監視和打擊能力，可以作為多任務、遠航程和長航時的無人平台。