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「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

▲▼城堡行動「布拉沃」（Castle Bravo）氫彈試驗。（圖／美國國防部）

▲城堡行動氫彈試驗。（圖／美國國防部）

記者黃聖庭／綜合報導

日本漁船「第五福龍丸」船長筒井久吉因年老衰弱於今年6月4日去世，享壽92歲。筒井久吉出身於愛知縣，1954年3月1日擔任第五福龍丸船長時，航行太平洋途中遭遇美國在馬紹爾群島比基尼環礁進行的「城堡行動」（Operation Castle）氫彈試驗，全船23名船員受到輻射污染。

其中無線長久保山愛吉在事故發生後約半年因急性放射病去世，成為事件中唯一的直接死亡案例，其他22名船員則在不同程度上受到長期輻射影響，多年來面臨體力衰退、免疫系統問題以及癌症等與輻射暴露相關的疾病，這次事件也成為日本發起禁止核武運動的重要契機。

根據NHK報導，筒井於今年6月4日在名古屋市的家中辭世，享壽92歲，目前僅剩一位船員仍然在世。

「城堡行動」是美國於1954年在太平洋馬紹爾群島比基尼環礁進行的一系列核試驗，旨在測試和發展氫彈技術，其中包含多次試爆，最具代表性的是1954年3月1日的「布拉沃」（Castle Bravo）試驗，是美國首次進行的可搬運型氫彈試爆。原本預計威力為600萬噸TNT當量，但最終實際爆炸威力達到約1500萬噸TNT，比預期高出兩倍多，導致嚴重輻射外洩，污染範圍擴及比基尼環礁和周邊地區，甚至波及數百公里外的居民和日本漁船第五福龍丸。

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