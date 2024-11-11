向川普展現抗中決心　金融時報：台灣將提出「近5千億」軍購

▲美軍F-35戰機。 （圖／翻攝自Lockheed Martin）



記者張方瑀／綜合報導

根據英國《金融時報》報導，台灣當局為了向美國總統當選人川普（Donald Trump）展現對抗中國的決心，正考慮向美國購買包含神盾級驅逐艦、F-35戰機在內的一系列大型武器，估值達150億美元（約台幣4837億元）。

多名消息人士向《金融時報》透露，台灣政府可能會對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的神盾級船艦，還有諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）生產的E-2D「先進鷹眼」空中雷達系統提出軍購；此外，台灣也有意購買更多愛國者（Patriot）飛彈，甚至可能申請F-35戰機。

曾在川普政府任職的官員表示，「台灣正在考慮一個武器採購方案，向（美國）新政府展示他們的認真態度，如果確實這麼做，他們會在國安顧問確定人選後，提出一個相當積極的美國武器需求方案。」

報導引述知情人士說，台灣可能申請多達60架F-35戰機、4架先進鷹眼、10艘退役艦艇和400枚愛國者飛彈。

台灣一位高層國安官員證實，已經與川普團隊進行「非正式」討論，商討可以展示台灣防禦決心的武器採購方案，「有許多我軍長期想要卻無法取得的大型裝備，因此我們的選擇很多。」

▲提康德羅加級（Ticonderoga class）巡洋艦是美國海軍所屬第一種配備神盾系統的戰艦。（圖／達志影像／美聯社）



另一位台灣官員指出，神盾艦是其中的一個優先選項。不過，官員和國防專家表示，台灣還有其他更昂貴、影響更大的裝備需求。

台灣國防與安全研究院的資深官員蘇紫雲表示，「如果要提出願望清單，這正是申請F-35的時機。」他還提到，台灣可能會申請退役的提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦和佩里級（Perry-class）護衛艦。

前五角大樓高層克林克（Heino Klinck）則指出，「台灣投資於自身防禦的本能是正確的，川普政府第一任期內批准了一些歷史性的軍售方案。」他強調，應優先考慮彈藥、指揮控制、空防和飛彈防禦等關鍵能力，而申請F-35在運作和財務上可能不合適。

有望成為川普國安團隊一員的五角大廈前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）曾表示，「關心台灣的人應該非常清楚，他們必須大幅度加強防禦，他們的命運岌岌可危。」

川普首任期內，美國批准了總額210億美元的11項對台軍售方案，包括F-16戰機和艾布蘭主戰坦克；而拜登政府則批准了70億美元的軍售，並推動台灣軍方重新分配其有限的國防預算，以優先儲備彈藥和其他適合對抗優勢入侵者的機動性武器。